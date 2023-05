Esmeralda Ugalde enseña a usar el minishort blanco que será moda este verano

El fin de semana lo conquistó Esmeralda Ugalde con una nueva cátedra de moda que mujeres de todas las edades pueden usar el próximo verano, pues el resultado es ideal para presumir un toque elegante, pero sin perder de vista los pequeños detalles para lucir juvenil, moderna y fresca, y todo gracias a un minishort blanco. De acuerdo con la conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", el truco está en combinar este básico con un color icónico.

Así que si este verano quieres lucir como famosa al mismo tiempo que presumes las mejores tendencias de la temporada, no dudes en seguir los consejos de moda de la también actriz y cantante, pues conoce mejor que nadie cómo causar sensación sin perder el estilo. La mejor parte es que sólo necesitarás básicos de tu clóset para lucir preciosa y fresca en los próximos meses, donde las altas temperaturas no darán tregua. ¿Le robarías el look?

Esmeralda Ugalde impone moda con un minishort blanco y blusa al estilo de Barbie

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Esmeralda Ugalde compartió una nueva sesión de fotos para presumir parte de lo que se vivió en el matutino de TV Azteca en su edición del fin de semana y para la ocasión no dudó en demostrar que prendas básicas del clóset son ideales para lucir a la moda. Lo primero que no puede faltar en el look es un minishort blanco para conseguir esa imagen fresca y moderna; sin embargo, lo ideal es despedirse del denim para así conseguir un toque elegante gracias a tela holgada y un diseño con tiro alto.

Al estilo Hailey Bieber: Labios con gloss, una tendencia de los noventas que regresó

Luce unos ojos espectaculares con este maquillaje ahumado al estilo Jennifer Lopez

5 perfumes que puedes comprar por menos de 100 pesos para oler a frutas este verano

Por otro lado, la hermana de Ana Bárbara demostró que este verano no pueden faltar los looks inspirados en Barbie que tanto han presumido las famosas desde el año pasado y que este 2023 se verán por todos lados con motivo del próximo estrenos del live action de la muñeca rubia. Para conseguir el estilo perfecto bajo el Barbiecore el color rosa en cualquiera de sus tonalidades se tiene que hacer presente y para ello eligió una blusa rosa claro con la que además demostró que un short se puede ver elegante.

El truco al que recurrió Esmeralda Ugalde es usar una blusa de botones y cuello con la cual conseguir una imagen muy chic, pero a la vez relajada gracias a dejar desabotonada la parte superior para presumir en delicado escote; mientras que para mostrarse fresca y conseguir el balance ideal con el resto del atuendo, el abdomen debe quedar a la vista para así lucir la figura y estar en tendencia con la temporada. Finalmente, las mangas destacan por un diseño holgado que le da u toque muy juvenil, especialmente al llevarlas a tres cuartos del brazo.

Por supuesto, la famosa de 31 años no sólo causó sensación con la combinación de estas dos prendas, sino que también agregó accesorios para elevar el look en el que destaca un cinturón marrón que le da un toque más chic al minishort blanco, además de joyas plateadas con las cuales agregarle brillo al look. En lo que respecta al peinado, una cola de caballo mantiene esa imagen femenina y juvenil, mientras que un maquillaje natural le da neutralidad a la imagen.

FOTOS de Esmeralda Ugalde: 3 looks en minishort con los que impuso moda

Esta no es la primera vez que Esmeralda Ugalde se luce con un look veraniego, pues en otras ocasiones ha demostrado que el minishort se puede llevar en mezclilla o con codo tipo de colores como el blanco y el beige; mientras que para combinarlo el top de un traje de baño se convierte en la apuesta perfecta, especialmente si el outfit se llevará durante las vacaciones en la playa. ¿Le robarías sus atuendos?

SIGUE LEYENDO

África Zavala luce maquillaje elegante perfecto para las pieles canela, así puedes recrearlo

Gerania Mejias: 3 looks de la modelo para triunfar en la playa este verano

Marta Fort presume las uñas futuristas que combinarán con todos tus looks