Marta Fort presume las uñas futuristas que combinarán con todos tus looks

El nombre de Marta Fort se ha convertido en uno de los más importantes y no sólo por ser la hija del fallecido empresario Ricardo Fort, sino también por abrirse paso en el mundo de la moda y la belleza como nadie más; es por ello que no es sorpresa ver a la influencer ser un referente del estilo para las mujeres jóvenes. Aunque en más de una ocasión ha sorprendido con los looks más icónicos, en esta ocasión dejó en claro que ninguno está completo sin unas uñas largas y con el diseño que ya triunfa como ninguno otro.

Se trata de las uñas futuristas que también han lucido otra famosas como Cazzu y que son perfectas para resaltar las manos, además de darle un toque muy chic a las manos y Marta Fort no dudó en presumir la tendencia, pues al ser amante de la manicura se lució con el estilo que será el nuevo "must have" del verano. La mejor parte es que a diferencia de otros diseños de uñas que ha llevado, este es perfecto para mantener la discreción y hacerlo pasar por algo elegante con un toque juvenil.

Las uñas de la joven de 19 años siempre destacan por imponer tendencia. (Foto: IG @martacfort)

Uñas futuristas, una tendencia que impuso Marta Fort con su manicura

La oriunda de Los Ángeles, California, se ha mantenido muy activa en redes sociales para compartir con sus seguidores algunos de los detalles más privados de su vida como son sus viajes y recorridos por la ciudad, y en un video reveló que las uñas futuristas son la apuesta perfecta del verano; sin embargo, contrario a lo que dicta la tendencia, los colores clásicos como el nude y el blanco son suficientes para conseguir el diseño más chic del momento.

De acuerdo con la cátedra de moda que presumió Marta Fort, esta temporada es magnífica para traer de regreso las uñas largas con un largo del número tres como mínimo; mientras que para la forma, el estilo de almendra es la apuesta perfecta y la que logra el balance entre lo elegante y lo juvenil. Por supuesto, al hablarse de un diseño futurista lo anterior no podía faltar, así que si piensas renovar tu manicura, ¡olvídate de las uñas cortas!

En lo que respecta al diseño es muy discreto y es precisamente esto lo que permite que se ajuste a la perfección a todo tipo de looks, ya que sólo en la punta va el color y diseño, en este caso unas llamas que le dan un toque radiante a las manos. La mejor parte es que esta tendencia es tan fácil de lograr que incluso se puede hacer desde casa y con tan sólo aplicar una base nude sobre toda la superficie de la uña y con ayuda de un pincel delgado darle la forma a las puntas.

Un diseño de uñas como este ayuda a alargar los dedos y estilizar las manos. (Foto: IG @martacfort)

¿Cuántos años tiene Marta Fort?

Marta Fort tiene 19 años, nació el 25 de febrero de 2004 en Estados Unidos, y ahora se corona como toda una fashionista que sirve de inspiración para miles de mujeres de su edad o de menos de 30 que quieren lucir modernas y con las mejores tendencias de la temporada.

Cabe destacar que sus uñas siempre son la sensación por elegir los diseños más icónicos, pero la mejor parte de este en particular es que combina con todos los estilos a la hora de vestir, aunque si buscas inspiración puedes tomarla de estos outfits frescos, juveniles, modernos y femeninos con los que la hija de Ricardo Fort ha causado sensación en la la red. ¿Le robarías el estilo?

Un top de paliacate es perfecto para estas uñas. (Foto: IG @martacfort)

El brillo en la ropa puede hacer resaltar las uñas. (Foto: IG @martacfort)

Marta Fort también ha combinado sus uñas con bikinis de pedrería. (Foto: IG @martacfort)

