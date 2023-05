Dua Lipa demuestra que las uñas de almendra serán tendencia esta temporada

Esta semana Dua Lipa se convirtió en el tema de conversación preferido, pues durante la Met Gala 2023 y el after party del gran evento del año, lució los looks más icónicos de toda su trayectoria, demostrando así que de un vestido tweed de novia puede pasar a algo más moderno y con el negro como protagonista; sin embargo, las prendas de firmas de lujo que lució no fueron las únicas protagonistas. Ya que al ser considerada un ícono de la moda y la belleza, también su maquillaje y manos se robaron todas las miradas, en especial éstas últimas por presumir cuál será la tendencia del momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una serie de fotos de los looks con los que se convirtió en una de las mejores vestidas del evento, pero un detalle que no dejó pasar por alto e incluso dedicó una foto para mostrar todo a la perfección, fueron sus uñas con forma de almendra, es decir la nueva obsesión de la temporada y que una larga lista de celebridades ya agregaron a su estética. Por supuesto, su manicura también destacó por un diseño que es ideal para mantener la elegancia y discreción, sin que ello sea motivo para sacrificar el glamur y un toque moderno.

Manicura francesa, así impuso moda Dua Lipa

De acuerdo con Dua Lipa, uno de los diseños más icónicos del momento es la manicura francesa que recupera un estilo clásico, pero al que también se le puede agregar un toque de diversión y juventud. La mejor parte es que al tratarse de una forma "común" es posible combinarla para todo tipo de ocasión y eso incluye eventos como la Met Gala, bodas o graduaciones, así como días de descanso en la playa; es por esta misma razón que unas uñas como las de la británica también se pueden combinar con todo tipo de looks y conseguir una imagen chic. ¿Le robarías su diseño de uñas?

La foto que compartió la intérprete de "One kiss" es perfecta para conseguir todos los detalles necesarios para que este verano te sumes a las tendencias de manicura y que además de un resultado elegante para las manos, completará a la perfección cualquier look. Lo primero y más importante es que al llevar las uñas largas, éstas no tengan un largo mayor al número tres para así mantener la armonía y sofisticación. Asimismo, las puntas deben de ir redondeadas con una forma de almendra, misma que ayuda a alargar los dedos y conseguir un estilo muy femenino a las manos.

En cuanto al diseño de uñas que lució Dua Lipa destaca una manicura francesa y la mejor parte es que se puede lograr desde casa y en uñas naturales o acrílicas; lo único que se necesita es aplicar una base blanca lechosa sobre toda la superficie de las uñas y una vez seca hay que realizar el efecto. Para este segundo paso se puede tomar un pincel pequeño y un esmalte blanco brillante y comenzar a trazar una línea gruesa y simétrica que se guie de la forma de almendra.

Esta es la manicura francesa más chic del verano. (Foto: IG @dualipa)

Tras lo anterior hay que sellar la manicura con una capa de barniz que le dará brillo y aunque este estilo ya resulta muy elegante y minimalista, para quienes buscan un diseño de uñas que sea aún más discreto, pueden aplicar un esmalte mate que le quite brillo a la manicura. ¿Te sumas a esta tendencia impuesta por la cantante?, no olvides que es muy fácil de combinar y tus manos se convertirán en las grandes protagonistas del look.

3 looks con los que Dua Lipa combinó este diseño de uñas

Así que si este verano quieres apostar a las uñas bancas con una manicura como la de Dua Lipa, no dudes en darles una oportunidad, pues son la alternativa perfecta para lucir elegante y chic; mientras que como te adelantábamos, es perfecta para combinar con cualquier look y estas fotos de la cantante lo confirman.

