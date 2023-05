De Dua Lipa a Rihanna: 3 tendencias en vestidos de novia que se vieron durante la Met Gala 2023

La Met Gala 2023 sigue dando mucho de qué hablar, ya sea por las críticas que recibió al hacerle un homenaje a Karl Lagerfeld o por los increíbles looks con los que decenas de celebridades aparecieron para robarse todas las miradas desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y es que más allá de presumir diseños exclusivos y de las marcas más lujosas, también se debe de reconocer que es un momento en el que se presentan algunas de las tendencias que se verán en lo que resta del año. El ejemplo perfecto de esto son los "vestidos de novia" con los que aparecieron las famosas, que si bien no son propiamente para una boda, pueden ayudar a las brides to be a tomar inspiración.

Así que si tu pareja ya te entregó el anillo y estás realizando cada uno de los preparativos para el gran día, llegó el momento de prestar atención al mundo de la moda y tomar inspiración para el o los vestidos de novia que puedes llevar el día de tu boda y así lucir como una celebridad tanto en lo civil, la ceremonia religiosa y la recepción de la fiesta. Entre las tendencias que aparecieron durante la Met Gala 2023 destacan los atuendos de Dua Lipa, Rihanna, Hannah Bagshawe, Keke Palmer, Aubrey Plaza o Miranda Kerr, quienes se lucieron de blanco o con colores como el hueso y marfil.

Penélope Cruz fue una de las tanteas famosas en lucir como novia en la Met Gala. (Foto: AFP)

Vestidos de novia: 3 tendencias que puedes seguir para lucir preciosa en tu boda

Todas las novias siempre llegan con ideas generales de lo que les gustaría ver en su look nupcial y es por ello que antes de ir a probarte los vestidos más bonitos, es muy importante que tengas en mente si quieres un blanco resplandeciente, diseños satinados, colores como el hueso, marfil, negro o tonos pastel, además de detalles que van desde cortes como los entallados o de princesa, con encaje o transparencias, así como otras alternativas como pueden ser las mangas o escotes.

Es por ello que te compartimos algunos de los looks que marcaron tendencia durante la Met Gala con diseños de vestidos como los de Dua Lipa o Rihanna, quienes se robaron todas las miradas y se convirtieron en la sensación en el esperado evento. Así que toma nota de algunas de las tendencias que no puedes dejar pasar y no solo apuestes por las prendas de corsé que también son las favoritas del año.

Colas largas

Los looks de novia no están completos sin las colas y si algo demostraron las famosas es que este año no pueden faltar en sus versiones más largas y sin importar el diseño del vestido ni mucho menos la tela que se elija para la prenda; lo importante en cualquiera de los casos es presumirlo con orgullo al estilo de una celebridad:

Florence Pugh apostó por un vestido blanco con escote profundo y una cola larga

apostó por un vestido blanco con escote profundo y una cola larga Rihanna se lució con una cola larga para acompañar la parte superior con capucha en la que es indispensable el volumen logrado con flores en 3D.

se lució con una cola larga para acompañar la parte superior con capucha en la que es indispensable el volumen logrado con flores en 3D. Kim Kardashian en cambio, dejó ver que otra tendencia que se puede lucir es una cola sobre puesta que se puede acompañar con mangas, de esta forma se gana mucho volumen y puedes "fingir" tener dos vestidos, pues al desmontar la cola se consigue una imagen distinta.

Los vestidos satinados son los más elegantes. (Foto: AFP)

El volumen también se puede hacer presente. (Foto: AFP)

No solo el blanco es el ideal para las bodas. (Foto: AFP)

Diseños con perlas

Todos los invitados de la Met Gala 2023 asistieron al evento con un propósito y ese era rendirle homenaje a Karl Lagerfeld, quien pasó por muchas firmas de lujo hasta dejar su propia huella y entre las que destacan las perlas. Aunque el uso de esta joya es controversial en los looks de las novias, ya que la creencia dicta que al usarlas en una boda se aseguran las lágrimas en el matrimonio, lo cierto es que son un sinónimo de elegancia y no sólo se pueden llevar en los collares o aretes, sino también en las prendas.

En su cátedra de moda, Hannah Bagshawe agregó las perlas como detalle en el torso para acompañar una falda con mucho volumen.

agregó las perlas como detalle en el torso para acompañar una falda con mucho volumen. Por su parte, Lizzo, quien apostó por un vestido negro para lucirse durante el evento, también demostró que los vestidos sobrepuestos hechos con perlas son ideales para usar esta joya, además que puede ayudar a conseguir una imagen más moderna.

Las perlas incrustadas son las más chic. (Foto: AFP)

El resto del vestido también puede llevar perlas. (Foto: AFP)

¡Hola al tweed!

Finalmente, entre los vestidos que más sensación causaron destaca el de Dua Lipa y que muchas novias pueden tomar como inspiración para su look nupcial gracias a un corte de princesa y en el que se consigue una imagen muy elegante y sofisticada. Por supuesto, lo anterior también se relaciona con el material, en este caso el tweed, que es muy chic y se puede lucir en cualquier ocasión.

La mejor parte del tweed es que se pueden conseguir imágenes totalmente distintas y entre ellas destacan diseños amplios y con cortes clásicos, o bien, estilos más modernos como los cortes entallados. Y como era de esperarse, esto también se notó durante la Met Gala 2023.

Dua Lipa sorprendió con un diseño digno de una novia y que además es perfecto para agregar detalles en negro como en los tirantes.

sorprendió con un diseño digno de una novia y que además es perfecto para agregar detalles en negro como en los tirantes. Por su parte, Keke Palmer aprovechó para lucir su figura con un diseño entallado, con escote strapless y una cola corta; mientras que una capa sobrepuesta dio volumen y se sumó a la primera de las tendencias de esta lista.

El escote francés nunca pasa de novia en los vestidos nupciales. (Foto: AFP)

¿Y tú, qué tendencias seguirás? (Foto: AFP)

