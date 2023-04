Tania Rincón luce el vestido rojo ideal para las invitadas de una boda

¿Tienes una boda en puerta y no sabes qué ponerte?, si la respuesta es "sí", llegó el momento para dejar de preocuparte, pues este 2023 tiene una larga lista de tendencias que las invitadas de la novia pueden seguir para lucir al último grito de la moda sin tener que opacar a la protagonista del evento. Aunque en otras ocasiones te hemos compartido los diseños de vestidos que puedes llevar a este tipo de evento para lucir icónica, la conductora de "Hoy", Tania Rincón, acaba de sorprender con una cátedra de estilo en la que demostró que el rojo es el color ideal para lucir elegante y fresca.

De acuerdo con Tania Rincón, quien es uno de los mejores referentes de moda en México, un vestido con corte asimétrico y con escote cut out es ideal para derrochar estilo en una boda, pues tan solo son dos de las tenencias más populares de este 2023. Una dupla como esta es ideal para robarse todas las miradas sin opacar el blanco del look nupcial, además que es magnífica para la temporada de calor que ya se vive y que se quedará a lo largo del verano, es decir, el momento del año en el que más se celebran los matrimonios.

Así es el lujoso vestido con escote que puedes llevar a una boda

Este fin de semana se llevó a cabo la boda entre el comediante Mau Nieto y la doctora Carla Fernández, y entre la exclusiva lista de invitados se encontró la bella conductora de "Hoy", quien presumió que un vestido rojo es la apuesta perfecta para derrochar glamur y elegancia, además de un toque muy juvenil con el cual restarle años de más a la imagen. Por supuesto, hay mucho de qué hablar de su look como un escote asimétrico de un solo hombro y con cortes cut out en la zona del top y del abdomen, un truco que la famosa suele seguir para presumir los resultados de sus rutinas de ejercicio.

Para acompañar lo escotado de la zona de la blusa, Tania Rincón creó el balance perfecto al elegir un diseño holgado desde el abdomen con una falda larga que también destaca como nunca hasta lograr una caída chic y que juega con el look entero. La razón de lo anterior es que a pesar de una caída hasta los tobillos también tiene un corte asimétrico que acompaña a lo antes mencionado y para ello el lado derecho se luce sin mayor detalle; mientras que en el izquierdo pequeños olanes caen desde la rodilla hasta los pies para dejar las piernas al descubierto de la forma más elegante y sofisticada.

En una boda celebrada durante la temporada de calor no pueden faltar las sandalias y para la ocasión, la conductora de TUDN no dudó en agregarlas a su look con un diseño de tacón y en color plateado para conseguir el contraste ideal con el rojo vivo de su vestido más elegante. Por otro lado, los accesorios que siempre son indispensables para elevar el look llaman la atención por un bolso blanco y joyas como un collar dorado y pulseras.

¿Qué otras tendencias se pueden lucir en una boda?

Aunque una de las preocupaciones más comunes al recibir la invitación de una boda es elegir el vestido o las prendas más elegantes que se llevarán, lo cierto es que hay que tomar en cuenta muchos otros aspectos entre los que también destaca el diseño de uñas más chic, el maquillaje más bonito y favorecedor para el rostro, así como el peinado y de todo esto la conductora compartió los detalles.

Unas uñas discretas le dan el toque final al look. (Foto: @taniarin)

En una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram, Tania Rincón dejó ver que un maquillaje sencillo y con especial atención en los ojos para resaltar la mirada gracias a un delineado que se complementa a la perfección con labios rojo carmín. Por otro lado, la famosa eligió un semirecogido que ayuda a lucir un fleco de cortina como el que luce la presentadora, además que en el resto de la melena las ondas suaves dan un estilo desenfadado al look. ¿Y tú, lucirías estas tendencias en una boda?

