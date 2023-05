Karl Lagerfeld y el porqué la MET Gala 2023 está envuelta en la polémica gracias a este diseñador

Este lunes 1 de mayo se realiza uno de los eventos de moda más importantes, se trata de la MET Gala organizado por Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, que cada año elige la temática y este 2023 estará dedicada al trabajo y trayectoria de Karl Lagerfeld. La decisión ha generado gran polémica debido a que, pese a su talento en la industria, el diseñador alemán es conocido debido a sus declaraciones por las que, entre otras cosas, fue señalado de “gordofóbico”.

Estrellas de Hollywood, diseñadores, artistas y modelos desfilarán por la exclusiva alfombra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para el que está dedicada la ceremonia, pues el objetivo es recaudar fondos que ayuden a conservarlo. En un derroche de elegancia con atuendos extravagantes, se espera a famosos como Bad Bunny, Beyoncé, Billie Eilish, Donatella Versace, Jenna Ortega, Kim Kardashian, Ryan Reynolds, Miley Cyrus, Naomi Campbell, Rihanna y Rosalía.

¿Quién fue Karl Lagerfeld?

El diseñador nacido en Hamburgo, Alemania, en 1933 revolucionó la industria con sus diseños para importantes marcas como Fendi, Clohé y Balmain, pero fue su trabajo como director creativo de Chanel lo que le ganó el lugar de ícono.

1954 fue el año clave en la carrera de Karl Lagerfeld, pues ganó visibilidad al ganar un concurso de diseño de ropa de mujer. Luego de ello trabajó en París para Pierre Balmain y esto le abrió las puertas para llegar a House of Patou. Gracias a su talento fue contratado por Fendi en 1967 como director consultor, señala CNN.

Uno de los puntos más álgidos de su carrera y que le ganó fama a nivel internacional, fue en 1983 cuando lideró Chanel como director creativo, expertos han señalado que le dio un giro al modernizar la famosa casa de moda. El diseñador ocupó este puesto hasta el día que murió en febrero de 2019 a los 85 años.

Polémicas de Karl Lagerfeld

Aunque poseía un talento único para la alta costura y una visión inigualable que apuntaba a la modernidad, las declaraciones realizadas por Karl Lagerfeld lo llevaron a ser blanco de fuertes críticas por hablar de temas sobre la paternidad y el sobrepeso.

Uno de los casos más sonados fue la ocasión en la que habló sobre la cantante británica Adele y la belleza que poseía, aunque también habló sobre su peso: “Ella está un poco demasiado gorda, pero tiene un bello rostro y una voz divina”. El diseñador se disculpó y aseguró que la prensa había “sacado de contexto” lo que había dicho.

Mientras algunos aseguraban que su brutal “sinceridad” era lo que lo convertía en blanco de controversia, otros no dudaron en externar su molestia y asegurar que dichas expresiones sobre el físico de las personas eran cosa del pasado. Como lo ocurrido con la modelo Heidi Klum, sobre quien dijo que no poseía el físico para las pasarelas y se lanzó contra su ahora exesposo, Seal Henry, al hablar sobre su cutis.

“No es una modelo de pasarela, es demasiado pesada y tiene el pecho muy grande (…) No soy dermatólogo, pero no me gustaría tener su piel. La mía es mucho mejor. Él está cubierto de cráteres”, dijo. Sobre la actriz Meryl Streep, aunque halagó su trabajo fue una vez más la expresión sobre ella lo que le ganó críticas: “Es una actriz genial pero también un tanto vulgar, ¿no?”.

Otra de las expresiones por las que estuvo en el ojo del huracán fue sobre la “fealdad”: “La vida no es un concurso de belleza. Algunas personas feas son geniales. Lo que odio es la gente fea desagradable. Los peores son los petisos feos. Las mujeres pueden ser petisas pero para los hombres es imposible. Es algo que no perdonarán en la vida, son malos y te quieren matar”.

