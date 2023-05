El lujoso detalle que tuvo la hija de Kim Kardashian antes de la Met Gala 2023

Este lunes se llevará a cabo la Met Gala 2023, uno de los eventos más esperados del año por su larga lista de invitados que se visten con los looks más lujosos, los maquillajes más elaborados y los peinados más chic del momento. Por supuesto, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York son el punto más importante y es que es sobre su alfombra roja donde se ve a las celebridades robarse toda la atención siguiendo ciertas temáticas y que en esta ocasión rendirán homenaje a Karl Lagerfeld. Y a horas del gran inicio los preparativos se encuentran en los últimos detalles, mientras que rostros como el de Kim Kardashian ya se preparan para dejar a todos con el ojo cuadrado.

Aunque cada año la lista de invitados cambia, este año se ha confirmado que algunos de los asistentes serán Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer y Dua Lipa; sin embargo, hay un nombre que ha despertado todo tipo de especulaciones: el de Kim Kardashian. La razón es que hasta hace unos días se mantuvo muy fuerte el rumor de que ni la socialité ni sus hermanas asistirían, presuntamente por la polémica que se desató el año pasado cuando la ex de Kanye West apareció con un vestido de Marilyn Monroe, que supuestamente dañó, pero que el museo Ripley's believe it or not! negó contundentemente.

Tras una larga especulación y misterio de todos los organizadores, la empresaria confirmó hace unos días que sí asistiría al evento más esperado del año y para ello compartió una icónica sesión de fotos junto a Choupette Lagerfeld, la amada gata del diseñador alemán. Por supuesto, aquel pequeño adelantó sólo fue la demostración que las Kardashian siguen teniendo una fuerte influencia en el mundo de la moda y a horas de la Met Gala 2023, Kim ya se encuentra alistándose y con un lujoso detalle que tuvo su hija North West.

North West sorprende a Kim Kardashian con lujoso regalo de "relajación"

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria compartió un corto video para presumir con sus fans todos los preparativos del gran día, pero antes de si quiera pensar en el peinado, maquillaje y look con el que le rendirá homenaje a Karl Lagerfeld, recibió un lujoso detalle por parte de su hija North. Aunque no se trata de algo material como joyas preciosas, piezas de colección o algo minimalista para la decoración de su mansión, el regalo rápidamente llamó la atención de sus fans por lo fancy que resulta.

Para la ocasión la también hija de Ye, antes Kanye West, decidió consentir a su mamá con un spa y noche de relajación, sin duda necesario para un evento tan importante como el de esta tarde y que cada año se celebra el primer lunes de mayo. De acuerdo con lo poco que Kim Kardashian mostró, los masajes, la aromaterapia y hasta un banquete fueron patrocinados por la "it girl" más joven del momento.

Así fue el lujos detalle que North tuvo con Kim. (Foto: IG @kimkardashian)

"Oh, por Dios. Karl Lagerfeld Met Gala. North, masajes antes del gran día, qué hermoso. Qué dulce es North por sorprenderme esta noche con esto para que nos relajemos antes del Met", dijo la socialité en una historia de Instagram.

En el video de pocos segundos se aprecia una recámara iluminada sólo con la luz de las velas, mientras que en una de las paredes se adornó con globos metálicos "Karl Lagerfeld Met Gala" para crear un contraste con un espacio de luz cálida y limitada, así como de arreglos de rosas blancas por doquier e incluyendo un camino de pétalos blancos tan solo como antesala de los lujos presentes.

Y es que aunque la decoración por si misma resultó muy chic para la ocasión, los fans de la estrella de "The Kardashians" no tardaron en notar que en la habitación también habían tres camas de masajes preparadas para madre e hija; mientras que en otro rincón una mesa con la misma temática en blanco se preparaba posiblemente para una cena. Por supuesto, lo que más llamó la atención es que todo esto estuvo organizado por la hija de la socialité, lo que también demuestra que a sus 9 años ya conoce el mundo de las celebridades mejor que nadie.

¿Pero cómo una niña de 9 años puede patrocinar un detalle tan lujoso como este?, cabe recordar que aunque su mamá es una de las mujeres más ricas del mundo del espectáculo, ella misma ha comenzado a forjar su patrimonio tanto por las fortunas de sus padres como por cuenta propia. Pues al igual que el resto de los hijos del clan Kardashian-Jenner, North West es patrocinada en redes sociales y se cree que por cada publicación recibe hasta 180 mil dólares; sin embargo, tiene otras fuentes de ingreso que según estimaciones del sitio caknowledge, la han llevado a acumular una fortuna de 375 millones de dólares.

SIGUE LEYENDO

BTS y BLACKPINK "juntos" por primera vez, ambos podrían asistir a la MET Gala 2023

Kendall Jenner tiene la minifalda de cinturones ideal para una cita romántica

Anne Hathaway demuestra que el bob es el corte ideal para rejuvenecer después de los 40