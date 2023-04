Kendall Jenner tiene la minifalda de cinturones ideal para una cita romántica

Kendall Jenner y Bad Bunny se han convertido en la pareja más comentada del momento, pues mientras algunos cuestionan su romance, sus verdaderos fans lo apoyan y a pesar de las críticas todo parece ir viento en popa para los enamorados y si hace unos días aparecieron juntos en Coachella, este fin de semana tuvieron una reaparición en una romántica cita. Aunque sus encuentros siempre se vuelven tendencia en la red, como cuando montaron a caballo, en esta ocasión fue el look de la modelo el que dio mucho de qué hablar.

La famosa de 27 años apareció junto a su supuesto novio en una cita romántica para la que no dudó en presumir una minifalda de cinturones que ya dio mucho de qué hablar y que sin duda recuerda a algunos de los looks más icónicos de su hermana Kim Kardashian, por lo que el mundo entero ya vio en esta combinación la tendencia que dominará el próximo verano. Por si su cátedra de moda fuera poco, agregó el lujo al apostar por exclusivas marcas de diseñador con las que se convirtió en la mejor vestida y flechó a Bad Bunny en una cita por Nueva York.

Una minifalda de cinturones, la nueva tendencia viral en redes

Para nadie es secreto que lo que lucen las hermanas Kardashian-Jenner termina convirtiéndose en tendencia y esta combinación no fue la excepción, pues rápidamente acaparó la atención de las redes sociales por lo icónica que resulta, ya que además del detalle de los cinturones como una prenda de vestir, destaca un estilo afelpado en el ruedo de la prenda. Por supuesto, Kendall no dudó en compartir todos los detalles de su apuesta más glamurosa en un par de historias de Instagram.

Así impuso moda Kendall Jenner.(Foto: IG @kendalljenner)

Para la ocasión, eligió una minifalda de la firma Blumarine que destaca por un tiro bajo y una forma simple para convertir a los detalles en los grandes protagonistas, pues en la pretina y en el ruedo de la prenda se aprecia peluche; mientras que para el resto del diseño el cuero destaca por un brillante color negro y que además se acompañar en la zona frontal por tres pedazos de cinturones marrones que de ajustan a la perfección a la tendencia medieval que la marca presentó en su colección de otoño-invierno 2023 durante la pasada Semana de la Moda.

De acuerdo con Kendall Jenner, la mejor forma de lucir una prenda como esta en una cita romántica es dejar el look tal cual las recomendaciones de los expertos, por lo que no dudó en agregar las botas altas que recuperan el mismo estilo de la falda, con cuero, peluche y cinturones para lucir innovadora en esta temporada. Sin embargo, la modelo se arriesgó al agregar un top café con transparencias de Paloma Wool.

Finalmente, la estrella de "The Kardashians" dejó en claro que un bolso de animal print con diseño de serpiente es indispensable para mantener esa imagen moderna. El look que en redes sociales ya se ha catalogado como bastante "revelador" consiguió el match perfecto para una cita gracias al outfit de Bad Bunny, quien apareció muy sonriente con un look total black en pantalones, camisa y chaqueta con detalles amarillos.

¿Las faldas de cinturones están de moda?, las Kardashian-Jenner lo confirman

El look de Kendall Jenner llamó la atención por el uso de los cinturones tanto en la falda como en sus botas altas; sin embargo, no es la primera en usar este accesorio como prenda, ya que su hermana Kim Kardashian también ha impuesto moda con looks igual de icónicos. Y ahora que todo parece indicar que se trata de una tendencia que no sólo se verá a lo largo del verano, sino también para la temporada otoño-invierno, merece la pena recordar cómo lucir estos diseños, ya sea en una cita u otros eventos.

De acuerdo con Kim Kardashian, los looks monocromáticos siempre serán la mejor apuesta, ya sea en un color marrón oscuro y al lucir una minifalda y top en los que los cinturones le dan la forma entallada a las prendas, o bien, al dejarlos sólo como detalles, algo que la propia Kendall ya demostró. En un segundo look, la empresaria apostó por un color hueso en una chaqueta con cremalleras. ¿Y tú, cómo las usarías?

SIGUE LEYENDO

Ester Expósito se suma a la tendencia de los trajes de baño bicolor

Danna Paola enseña a usar top y falda larga con el color que reinará este verano

Cynthia Rodríguez tiene la manicura francesa ideal para mujeres elegantes

Mariazel presume la maxi falda perfecta para conquistar el estilo boho chic