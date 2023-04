Kim Kardashian hace "cosplay" de detective con una gabardina de látex brillante

Kim Kardashian es una de las celebridades más influyentes en el mundo de la moda desde hace más de una década, tanto su estilo como ella misma han pasado por muchos cambios pero siempre se mantiene vigente. En esta ocasión se volvió tendencia luego de que subió a su Instagram un atuendo muy peculiar con el que fue llamada “detective” o “gánster”.

El gato de Karl causó ternura. Foto: @kimkardashian / Instagram.

En la descripción de la publicación, la modelo escribió que tuvo ?? una cita con Choupette Lagerfeld, el gato del difundo Karl Lagerfeld, en París. “Luego pasamos un rato en la oficina de Karl para inspirarnos un poco para el MET”, reveló. Sus palabras también hicieron eco, ya que se pensaba que no estaría invitada al importante evento.

Fue a Paris para inspirarse. Foto: @kimkardashian / Instagram.

Kim siempre impone moda

La socialité subió varias fotos, pero en todas aparece con un atuendo muy peculiar que consistió en una gabardina con estilo de látex brillosa, completó su outfit con unas botas altas de un material y color similar; remató con su pelo suelto y un maquillaje en tonos tierra y sin nada de accesorios.

Siempre se vuelve tendencia. Foto: @kimkardashian / Instagram.

Como era de esperarse, rápidamente se volvió viral, la publicación original ya suma casi un millón de me gusta y miles de comentarios, entre los que hubo varios de celebridades como Katy Perry. La mayoría de la gente aseguró que están ansiosos por ver cómo se vestirá para el MET.

¿Las Kardashian estaban fuera del importante evento?

Será este 1 de mayo cuando se realice el MET Gala, que es una pasarela benéfica que se realiza en la Exposición de Moda Anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Las Kardashian se hicieron presentes por primera vez con Kim y su entonces esposo Kanye West en 2013.

Con sus fotos confirmó su asistencia al MET. Foto: @kimkardashian / Instagram.

Pero desde 2021 se rumoraba que ya no las invitarían, ya que se difundió que se prohibió a Khloe asistir, más tarde ella precisó que sí la requirieron, pero ella aclaró en Twitter que “simplemente no pudo asistir”. Este año se realizará un tributo al diseñador Karl Lagerfeld, que murió en 2019 y llevará por nombre “Karl Lagerfeld, A Line of Beauty”. Ahora se sabe que Kim sí asistirá.

