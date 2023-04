Muere la doble de Kim Kardashian por una cirugía plástica que salió mal

Christina Ashten Gourkani, mejor conocida como la doble de Kim Kardashian, falleció tras una severa complicación durante una cirugía plástica y es que quienes seguían de cerca a la modelo sabían de sus múltiples intervenciones para seguir presumiendo su belleza y una figura perfecta. El gran salto a la fama de la mujer de 34 años ocurrió no sólo por sus publicaciones en las que presumía su vida llena de lujos y looks arriesgados, sino también por un sorprendente parecido con la abogada de de 42 años.

De acuerdo con un comunicado que compartió la familia, la muerte de la doble de Kim Kardashian ocurrió en medio de la madrugada del pasado 20 de abril, tras recibir una llamada de emergencia de otro familiar que ya se encontraba a la espera de los resultados del procedimiento en el que el personal médico trató de salvarle la vida a Christina; sin embargo, las complicaciones de salud la llevaron a la muerte. El tema ha ganado relevancia debido a que el caso se está investigando como homicidio relacionado a un procedimiento médico que "empeoró".

"Nuestra familia recibió una trágica llamada telefónica de un miembro de la familia que gritaba y lloraba frenéticamente al otro lado de la línea... Ashten se está muriendo... .Ashten se está muriendo... Una llamada telefónica que instantáneamente destrozó nuestro mundo y siempre perseguirá a nuestra familia por el resto de nuestras vidas", se lee en el comunicado.

La modelo que triunfó en plataformas como OnlyFans sufrió un paro cardíaco, pero los familiares de la joven no compartieron más detalles al respecto y es que, según explicaron, quieren vivir su duelo en privacidad, además que por el tema de la investigación del presunto homicidio no se puede compartir más información de la muerte. A pesar de ello, también aprovecharon para dar unas palabras de despedida a Christina, quien "siempre será nuestro ángel" y recordar que además de la imagen que compartía en la red, era una persona cariñosa.

"Todos le importaban. Era un espíritu libre tan cariñoso y amoroso que siempre se tomaba el tiempo para traer una sonrisa a la cara de cualquiera. Ella era el tipo de persona que se arrodillaba y hablaba con los niños a la altura de los ojos, buscaba a la persona solitaria en la esquina y los hacía sentir especiales, ya que tenía un gran don para conectarse con la gente. En muchas ocasiones la vi convertir a sus adversarios en amigos para toda la vida a los 10 segundos de derramar su alegría carismática, su energía positiva y su hermosa sonrisa que regalaba a quienes la rodeaban. El espíritu de Ashten es una luz que seguirá para siempre con los seres queridos que la rodean y con los que ha dejado atrás", fueron algunas de las memorias que se compartieron de ella.

Por otro lado, se ha iniciado una recaudación de fondos en el que por medio de donaciones de sus fans se pretende llegar a los 40 mil dólares, es decir, un 723 mil 836 pesos mexicanos según el tipo de cambio de este miércoles y con ello se podrá lograr un monumento conmemorativo de la modelo de OnlyFans, quien era una sensación en dicha plataforma; mientras que en redes como Instagram llegó a acumular más de 619 mil seguidores.

Aunque la cirugía plástica que le causó la muerte a la doble de Kim Kardashian aún no ha sido revelada, un detalle que no ha pasado inadvertido es que la mujer de 34 años lucía idéntica a la estrella de reality shows y abogada, pues en su rostro había desde unos labios gruesos, nariz afilada y mirada pronunciada. Asimismo, la recién fallecida presumía una cabellera XXL en color negro y una figura llena de curvas.

"Mi más sincero pésame. Ella fue una de las almas más graciosas, sinceras y amorosas que me he encontrado", "descansa en paz, hermosa", "todavía no puedo creerlo. No tengo palabras", "siempre fuiste tan dulce en nuestras interacciones" y "vuela alto princesa" son algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron en su última publicación de Instagram. Para la ocasión la modelo posó frente al espejo con un look deportivo para presumir su abdomen de acero.

