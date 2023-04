La Pompis presume fresco outfit de encaje que es tendencia y demuestra que el morado le va como a ninguna

Una vez más, La Pompis se manifestó a través de sus redes sociales para robarle el corazón a sus seguidores. Aunque tiene la costumbre de dejar un mensaje motivacional, éste siempre pasa a segundo plano por las imágenes que cuelga. En esta ocasión, presumió un outfit bastante ad hoc con la temporada de calores sin dejar de lado el estilo.

Desde su cuenta de Instagram, la bailarina dejó ver también que el rojo no es el único que le queda, también el morado, color que llevó en una prenda de encaje y que combinó con su labial y maquillaje. Su entallada figura la enfundó con un pantalón y una chamarra de mezclilla azul deslavado.

"¡Gracias Dios!, por todas las bendiciones que me concedes día tras día", fue lo único que se limitó a escribir La Pompis. Sin embargo, fue suficiente para que sus fans se desbordaran de amor por ella y le reiteraran, de nueva cuenta, que no se olvide de sacar su cuenta de OnlyFans. Dicha petición se la llevan haciendo desde que saltó a la fama con Sonido Pirata, pero ella no ha dado su brazo a torcer.

La Pompis dejó claro que el morado es su color (Foto: IG @lapompisoficial)

¿La Pompis se unirá al universo de OnlyFans?

Aunque Paula Jasso, nombre real de la modelo, saltó a la fama en el programa de "Enamorándonos", no fue hasta que se unió al grupo de bailarines de Sonido Pirata cuando adquirió la popularidad de la que hoy goza. Como es natural, esto se ve reflejado en sus redes sociales, donde cada vez más se va llenando de seguidores que quieren conocer todos sus pasos.

La Pompis fue una de las concursantes en "Enamorándonos" (Foto: IG @lapompisoficial)

Pese a la polémica que se desató con el sonidero, ella se ha mantenido en el ojo público a través de presentaciones y en compañía del Medio Metro malo. Por otro lado, la mayoría de sus fans le piden que saque cuenta en la plataforma de contenido exclusivo, pero ella ha dicho que no... por ahora. Quizá está creando una estrategia para asegurar el éxito y ser la próxima Karely Ruiz, pero hasta entonces sus fans tendrán que seguir esperando.

