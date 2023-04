VIDEO | “La Pompis” llega al Penal de Santa Martha Acatitla, está es la razón de su ingreso

A pesar de que se separó de Sonido Pirata y el "Medio Metro bueno", la bailarina conocida como "La Pompis" continúa trabajando y atendiendo sus múltiples compromisos. Sin embargo, ahora fue captada a las afueras del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

A través de sus redes sociales compartió un par de fotografías donde se le puede ver sola, un tanto seria y haciendo la señal de amor y paz con su mano derecha. Esto generó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, quienes quedaron flechados desde que la vieron moverse a ritmo sonidero.

En este caso, la presencia de Paula Jasso, nombre real de la bailarina y modelo, se debe a que tendría evento en el reclusorio. Aunque no mencionó a sus compañeros, se espera que el "Medio Metro malo" también haga su aparición para amenizar a las internas, darles un ratito de felicidad y hacer que se olviden por un momento de su situación.

"La Pompis" desde el Reclusorio de Santa Martha (Foto: IG @lapompisoficial)

Aunque es una de las chicas, en redes sociales, de las más queridas y consentidas, se le ocurrió escribir la onomatopeya que siempre cita Sonido Pirata en sus eventos. Aunque le aplaudieron, también le llegaron críticas por "no ser original" y no darle a su personaje un sentido original.

"Ya llegamos al reclusorio de Santa Martha en el evento de hoy taka taka taka taka taka", escribió "La Pompis" para sorpresa de sus fans, quienes pudieron verla con una blusa negra ajustada y unos jeans desabrochados y rotos del área de las rodillas. Al parecer, ya traía su conjunto deportivo de color rojo característico por debajo de la ropa.

"Por qué no son originales y sacan sus propias cosas el medio metro malo con la grave de pirata mi pecho no es bodega y tú con el taka taka taka", "Insisto, deberías trabajar tú sola, sin ese par que solo quieren beneficiarte a costa tuya!", "Wow que bonita!!muy guapa!!!con toda la actitud y muy padre estilo siempre!!!Lo mejor para ti en todo lo que realices!! infinitas bendiciones", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la bailarina.

Paula Jasso es el nombre real de "La Pompis" (Foto: IG @lapompisoficial)

De igual manera, no faltaron aquellos enamorados que le reiteraron, suplicantes, que abriera su cuenta de OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo donde no le iría nada mal ya que tiene mucho éxito en Instagram, red social donde se ha atrevido a publicar fotografías subidas de tono y que rayan en la censura. ¿Será que no tardará en abrirlo?

