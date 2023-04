La Pompis festeja en lencería haber llegado a los 200 mil seguidores en Instagram: "Todo es gracias a ustedes"

No cabe duda de que La Pompis está muy comprometida con sus seguidores en las redes sociales, particularmente en Instagram donde publica algunas fotografías donde se le puede ver con atuendos que ponen a temblar a cualquiera. Hace unos días le dio la bienvenida al mes de abril, desde la playa y en lencería, y ahora está festejando que su cuenta llegó a los 200 mil followers.

Sentada, desde lo que parece ser un banco, la es participante del programa "Enamorándonos" sólo utilizó el bañador con el que expuso uno de los tatuajes que tiene en el cuerpo, y una playera corta de colores para cubrir su escultural cuerpo. Aunque se tapó el rostro con el celular dejó ver esa mirada que tanto le gusta a sus fans. En respuesta, ellos le hicieron cientos de elogios y le dejaron en pago su merecido like.

"Todo es gracias a ustedes. Muchas veces me pongo a pensar en todo lo que he avanzado sin imaginarlo; está página la abrí sin pensar y a veces me cuesta creer lo mucho que he logrado; es casi como vivir en un sueño y ustedes son quienes me permiten soñar y cada vez querer llegar más y más alto, llegamos a 200k. Atte: La Pompis", escribió Paula Jasso, nombre real de la joven bailarina.

La Pompis elevó la temperatura de Instagram con su imagen (Foto: IG @lapompisoficial)

"La humildad y sencillez hacen personas triunfadoras y creo que este es tu caso y deseo que sigas avanzando y triunfando", "Woow toda una diosa @lapompisoficial saluditos desde California bella damita", "Felicidades mi amor Pompis ánimos por más sigue así luchando por tus sueños hermosa yo se que lo vas a lograr", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

De igual manera, no faltaron los internautas que le reiteraron la idea de unirse a la plataforma de OnlyFans, donde seguramente le iría de maravilla, pues su mote "la respalda". Pese a lo atractivo que pueda sonar, ella ha rechazado de primera mano seguir los pasos de Karely Ruiz, pero no descarta que en algún momento lo llegue a hacer. Quizá sólo sea cuestión de esperar a que llegue al millón de seguidores en Instagram para que se anime.

La Pompis es modelo y bailarina (Foto: IG @lapompisoficial)

