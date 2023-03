Luego de que Sonido pirata no le pagara ¿La Pompis se va a OnlyFans para hacerle la competencia a Karely Ruiz?

A través de la cámaras de El Heraldo de México Digital, Paula Jasso, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como "La Pompis", confirmó lo que ya se venía rumorando, y eso es que el famoso Sonido Pirata, que se convirtió en un gran fenómeno viral y es comandado por Julián Ramírez no paga lo justo y que les corresponde a los bailarines que presenta para amenizar sus eventos.

Es de recordar que el primero en denunciarlos fue "Medio Metro", quien destacó que cuando laboraba con el famoso equipo recibía una paga de 500 pesos, lo que consideró muy bajo para el esfuerzo y el cansancio que resultaba luego de cada noche sacando los mejores pasos, mismos que rápidamente se hicieron virales en plataformas como TikTok y le dieran fama al sonido.

Luego de la explosión en redes sociales, al espectáculo se unieron personales como "La Cholondrina", el nuevo "Medio Metro" y "La Pompis", quien se destacó por su destreza en el baile y su carisma. La belleza de la integrante saltó de inmediato y de acuerdo a sus palabras en muy pocos días superó en seguidores a todos los miembros del equipo.

Una mujer preparada

Paula siempre ha tenido el sueño de triunfar en la televisión y con su paso por el polémico programa de TV Azteca "Enamorándonos" lo demuestra, además de que ha incursionado en el modelaje, sobre todo para lencería colombiana, pero eso no es todo, en la búsqueda de sus sueños obtuvo una carrera profesional que la certifica como criminalista y en en estos momentos está preparando su titulación para ejercer como nutrióloga.

Ahora que se alejó de Sonido Pirata el personaje de "La Pompis" que ella misma creó debe seguir teniendo vida y no descarta unirse a otro sonidero o a quien le tenga una propuesta seria de trabajo, pues para Paula el baile es una de sus pasiones y no le gustaría dejarlo, sino combinarlo con el modelaje y sus apariciones en TV.

¿Lista para OnlyFans?

Uno de los pedidos más recurrentes de sus más de 180 mil seguidores en Instagram es que la oriunda de la Ciudad de México se integre a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde personalidades como Karely Ruiz, Yanet García, Sugey Abrego, entre otras; han gozado de éxito.

Ante dicha posibilidad Paula no se niega, por el momento no se ha unido, pero no descarta que en un futuro no muy lejano pueda darle gusto a sus fanáticos e incluir su contenido en dicha página para seguir los pasos de las mujeres antes mencionadas.

Paula Jasso es "La Pompis"

