FOTO | La Pompis recibe abril desde Acapulco en lencería y con sombrero negro

Una vez más La Pompis dejó con el ojo cuadrado a sus fans, en las redes sociales, pues publicó la manera especial con la que le dio la bienvenida al mes de abril. Al ser toda una modelo no dudó en hacerse una sesión fotográfica desde uno de los escenarios naturales que todos quieren visitar cuando de vacaciones se trata: la playa.

Como era de esperarse, la manera en la que apareció elevó la temperatura y de inmediato le valió miles de comentarios y likes, ya que poco a poco se ha convertido en una de las favoritas desde que saltó a la fama (por segunda ocasión) gracias a su participación con Sonido Pirata, Medio Metro, Bocho y La Cholondrina.

"Que tus sueños dejen de ser sueños. Dios m los bendiga los ama La Pompis", escribió Paula Jasso, nombre real de la bailarina que participó hace algunos años en el programa "Enamorándonos". La joven aparece en la instantánea sentada sobre un cúmulo de rocas y usando lencería negra de una marca reconocida. Como plus, se puso un sombrero negro para protegerse de los rayos solares.

La Pompis es modelo y bailarina (Foto: IG @lapompisoficial)

¿La Pompis sacará su OnlyFans?

Aunque La Pompis tiene 5 años en el mundo del modelaje y la televisión llamó la atención con el fenómeno que generó Sonido Pirata. Sin embargo, a raíz de su separación corrió el rumor de que ella buscó colgarse de su fama para darse a conocer, algo que desmintió para El Heraldo de México. "Al contrario, estoy demostrando mi ética y mi profesionalismo de esta manera. Yo, independientemente trabajar para mi misma y como lo reciba el público", expresó.

Desde entonces, su cuenta de Instagram aumentó su número de seguidores, quienes se han llevado una sorpresa al verla con poca ropa y contenta. Por esta razón es que muchos de ellos le han solicitado que migre a OnlyFans, pues no dudan que le irá muy bien al igual que otras chicas de renombre como Karely Ruiz, quien vive prácticamente en la opulencia.

En la red social mencionada alberga a más de 180 mil followers quienes la han puesto a dudar sobre hacerlo o no. Para mala suerte de ellos por ahora no tiene entre sus planes fotografiarse de otra forma, pero tampoco está negada en su totalidad ya que no descarta hacerlo en un futuro.

