PANORAMA presenta a Ricardo Arjona en su regreso a la música con su álbum "Seco"

"'Seco' tiene que ver con mi pasado, con mi vida", así, determinado y claro es como Ricardo Arjona arranca una charla con Ailedd Menduet para las páginas de PANORAMA. Afilado en el arte de las palabras, el cantautor guatemalteco está de vuelta en ese sitio del que realmente nunca se fue, el corazón de millones de fans que le seguían recordando en cada una de sus canciones sonando en miles de playlist.

Y es que Ricardo Arjona es de sus canciones, de sus historias y de la gente. A pesar de que un problema de salud le alejó de los escenarios, él se empeñó en regresar con su música como mejor camino para seguir compartiendo sus pensamientos. Pasado, presente y futuro confluyen en "Seco", el más reciente álbum de Arjona, mismo con el que muestra su reciente inspiración.

Ricardo Arjona ha marcado a más de una generación con su música. Único en su manera de contar historias, Ricardo está por cumplir 61 años de vida y tras priorizar su salud y atender su espalda, está de regreso a los escenarios.

"Hoy me siento en un momento de inmensa plenitud en mi vida porque ya no le exijo nada a nadie, me he vuelto un poco egoísta", afirma en entrevista con Ailedd Menduet para PANORAMA.