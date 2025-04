Mamá del niño Loan recibe perturbadores mensajes anónimos en su celular

María Noguera, la madre del niño Loan Danilo Peña, informó que recibió perturbadores mensajes anónimos a través de su teléfono celular a 308 días sin que se sepa el paradero del niño de 5 años de edad que acudió a un almuerzo de su familia paterna y ya nunca volvió a casa.

El par de mensajes que recibió la madre de Loan Peña fueron dados a conocer por el periodista Alejandro Pueblas, quien hace algunas semanas destapó que María Noguera cayó en contradicciones con las primeras declaraciones que hizo un día después de la desaparición de Loan.

En aquella ocasión, la madre de Loan declaró: “A las 10:30, me mandaron una foto de que ya llegaron… y a la 1:30 me mandaron otra foto que (Loan) estaba por almorzar”, dijo, mientras que en una entrevista posterior acotó: “No, no, no, no hablé con nadie… a mí no me pasaron nadie (sic) una foto”.

El comunicador expuso esta vez los dos mensajes que María Noguera recibió, los cuales han generado tensión al tiempo de una esperanza para acercarse al final del caso de la desaparición de Loan Danilo Peña que comenzó el 13 de junio de 2024.

¿Qué dicen los mensajes anónimos que le enviaron a la mamá de Loan?

En uno de los mensajes que recibió María Noguera, el autor anónimo ofreció disculpas: “Mil disculpas si se enojó”, escribió la persona en el primero de sus mensajes para posteriormente enviar el segundo y último donde lanzó una pregunta a la mamá de Loan:

“Señora, ¿por qué no quiere que Loan esté cerca de mí?, no le voy a hacer nada yo”: Anónimo.

Tras dar a conocer el perturbador mensaje, el periodista volvió a cuestionar a la madre de Loan sobre por qué mintió en las llamadas que recibió de Laudelina Peña (su cuñada y tía de Loan) cuando no sucedió así, señaló y ahora se preguntó “¿quién es esta persona que te envió estos dos mensajes?, acotó.