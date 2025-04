Evangelio Jueves Santo: ¿Qué lecturas bíblicas se leen HOY?

Por fin nos encontramos en el Jueves Santo, esa fecha en la que Jesús celebró su última cena, dando así el inicio de la Pascua; junto a sus discípulos se reunió para compartir sus últimos momentos con libertad antes de ser arrestado por la traición de Judas Iscariote. Esta reunión también es importante, ya que el hijo de Dios instituyó la Eucaristía con su famosa oración: "Tomen y coman; esto es mi cuerpo. Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre".

Además de la comunión, el Jueves Santo se convirtió en ese día del lavado de pies a los discípulos y de ahí hoy se suele repetir este ritual en distintas iglesias del mundo, para después dar paso a la misa y comunión, además de los rezos que se hacen como símbolo de acompañamiento a Jesús. Recordemos que tras el lavado de pies y la última cena, se dirigió a su huerto para rezar y comenzar su pasión, hasta que momentos más tarde fue arrestado y preparado para su crucifixión.

Es por ello que hoy se recuerdan todos estos sucesos en conjunto con el evangelio del día que es el San Juan 13, 1-15 y donde se nos habla de antes de la Pascua, pero también invita a la reflexión por las palabras que Jesús dio tras lavarle los pies a sus apóstoles, haciéndoles saber que no todos estaban limpios, refiriéndose a la traición de Judas. Pese a ello, extendió la invitación a nunca dejar de actuar por los otros.

Si este jueves 17 de abril quieres leer y conocer las lecturas bíblicas que puedes leer desde casa, o bien, escuchar en las misas religiosas que se celebran con motivo de la Semana Santa, aquí te compartimos el versículo de la biblia que te pondrá a reflexionar sobre la humildad.

La traición de Judas Iscariote a Jesús. (Foto: ChetGPT)

Evangelio según San Juan 13, 1-15

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.

Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.

Llegó a Simón Pedro, y este le dice:

«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».

Jesús le replicó:

«Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde».

Pedro le dice:

«No me lavarás los pies jamás».

Jesús le contestó:

«Si no te lavo, no tienes parte conmigo».

Simón Pedro le dice:

«Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza».

Jesús le dice:

«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos».

Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios».

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:

«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».