Localizan carro de pintora desaparecida en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la localización del vehículo donde desapareció el pasado 6 de enero la pintora y conductora de InDriver, Daniela Martell Orozco, el cual fue encontrado calcinado en la comunidad La Esperanza, municipio de Zaragoza, aunque la víctima sigue en calidad de no localizada.

La Fiscalía potosina detalló que, la tarde de este 15 de enero, agentes de investigación se trasladaron al lugar donde encontraron el Suzuki tipo Swift en el que se desplazaba Daniela el día de su desaparición en la capital potosina, aunque no encontraron restos humanos calcinados.

No obstante, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con 27 vehículos policiales y agentes investigadores en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, realiza operativos en la zona para realizar la búsqueda de Daniela a pie tierra y mediante el uso de drones equipados con sensores térmicos, en un área de aproximadamente 500 metros a la redonda.

También la Fiscalía potosina dio a conocer que como parte de las investigaciones sobre la desaparición de Daniela catearon un inmueble al suroriente de la capital donde aseguraron armas de fuego, cartuchos balísticos, equipo táctico, dos motocicletas, un vehículo y diversos indicios que estiman son avances significativos en la investigación.

A cinco días de la desaparición de la conductora, Daniela Martell Orozco, compañeras denunciaron que la familia ha comenzado a recibir amenazas y llamadas de extorsión por lo que temen por su seguridad y además pidieron a la Fiscalía General del Estado no revictimizarla.… — El Heraldo de México (@heraldodemexico) January 12, 2025

Piden no especular sobre desaparición de Martell

A lo largo de la jornada, algunos medios de información comenzaron a especular sobre la supuesta muerte de la pintora, por lo que las autoridades hicieron un llamado a evitar caer en estas prácticas.

“Hacemos un llamado a la población para no especular en torno al asunto, para no confundir a la familia y a la sociedad y para no obstaculizar las investigaciones, ya que las mismas continúan hasta dar con el paradero de la víctima", detalló la dependencia.

