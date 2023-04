FOTO: Yalitza Aparicio luce idéntica a Kim Kardashian gracias a esta peculiar e infalible técnica

Una de las actrices mexicanas más famosas en los últimos años es Yalitza Aparicio, quien ha causado furor desde que apareció en la película “Roma” del ganador del Oscar Alfonso Cuarón. Desde su incursión profesional al cine, la originaria de Oaxaca ha hecho mucho más que crecer, no sólo en el aspecto del arte escénico, pues además se ha consolidado como una destacada activista que defiende los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas, por mencionar algunas de sus causas.

A pesar de que al inicio no tenía experiencia dentro del mundo de la actuación, la educadora de preescolar logró un éxito indiscutible; la clave de Yalitza para conseguir el éxito tuvo mucho qué ver con su personalidad, pues a pesar de ser relativamente nueva en el cine, la famosa no tuvo miedo al desempeñarse frente a las cámaras.

De hecho, la famosa ha destacado por su trabajo frente a la lente, al punto que se ha consolidado como toda una experta en la moda y así lo ha dejado ver en múltiples ocasiones, en las que ha colaborado con importantes marcas y casas de moda alrededor del mundo, demostrando así que sabe desempeñarse como toda una modelo de grandes pasarelas.

Yalitza Aparicio se muestra idéntica a Kim Kardashian

Y precisamente una de las modelos de pasarelas internacionales es sin duda Kim Kardashian, quien actualmente tiene 42 años y es reconocida a nivel global luego de que ganó fama junto a sus hermanas Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", en el que mostraban su vida familiar, convirtiendo a todas las mujeres del clan en un referente del mundo fashionista.

A la izquierda Kim Kardashian y a la derecha Yalitza Aparicio. Foto: Especial

Es en este llamativo sendero de la moda y a su vez del mundo de las redes sociales que ahora ha llamado la atención una fotografía en la que podemos ver a la exitosa artista Oaxaqueña utilizando un peculiar método para lucir idéntica a la empresaria y socialité. Esto ocurrió debido a que a través de la afamada plataforma de videos cortos TikTok Yalitza decidió unirse a la tendencia que hay por usar el afamado filtro “Bold Glamour”, mismo que permite añadir filtros al rostro para modificar sus facciones.

Con la intención de divertirse y utilizar las herramientas que brinda la tecnología , la artista escénica nominada al Oscar en 2019 decidió probar este filtro, con el cual lució espectacular y muy simpática e incluso algunos de sus seguidores subrayaron que se parecía a Kim Kardashian.

