Mariazel presume la maxi falda perfecta para conquistar el estilo boho chic

Una de las conductoras más queridas de la televisión es Mariazel, quien ha sabido cómo conquistar a su público; sin embargo, las pantallas no son las únicas que la admiran, ya que en redes sociales también se ha convertido en la gran sensación y la razón de ello es que siempre se encuentra muy activa para presumir su día a día. Entre los detalles que no duda en compartir con sus fans destacan sus looks con los que se corona como toda una fashionista y que llegan a inspirara muchas mujeres amantes de la moda y este fin de semana no fue la excepción.

Mariazel compartió una sesión de fotos con la que demostró que la fiebre por el estilo boho chic no ha llegado a su fin y una de las formas más elegantes de lucirlo es el apostar por una maxi falda con estampado, una prenda que incluso miembros de la realeza ya tienen en sus básicos del clóset. ¿La razón?, que se trata de la tendencia más fuerte para la temporada de calor que inició con la primavera y perdurará hasta el último día del verano y todo gracias a que se consigue una imagen fresca, moderna y juvenil sin demasiado esfuerzo.

A pesar de todo lo anterior, la también experta en deportes aprovechó para demostrar que esta estética, que se suele relacionar con algo relajado e informal, de hecho es la apuesta más elegante y que se puede lucir para todo tipo de eventos, incluyendo un bautizo, tal y como nos acaba de mostrar la también actriz de 42 años. ¿Le darías una oportunidad a este estilo?, no olvides que puede convertirse en la combinación perfecta para estar en tendencia en esta época de calor.

El estilo boho chic será tendencia este verano, palabra de Mariazel

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariazel Olle Casals, nombre completo de la actriz, compartió una serie de fotos para compartir algunos de los detalles del bautizo de Mateo, el hijo de Jimena Longoria y Gualy Cardenas. Para la ocasión, Mariazel no dudó en demostrar que es una amante de la moda y que además de presumir las tendencias de la temporada, puede convertirlas en las más elegantes del momento, en especial si se trata de una maxi falda estampada.

En su cátedra de moda dejó ver que para este verano una maxi falda se llevará de la forma más chic posible y para ello apostó por un corte de tiro alto para así lograr verse más alta, gracias al contraste de un ruedo que esconde los pies. Asimismo, la prenda destaca por ser ajustada al menos hasta medio muslo; mientras que para el resto del diseño una caída recta es la gran protagonista, eso sí, bien acompañada por tres capas de olanes con las que se recupera el estilo boho.

Por otro lado, Mariazel dejó en claro que además del color blanco, los tonos tierra son perfectos para sumarse a esta tendencia boho chic; sin embargo, se olvidó del clásico estampado de cachemira que se relaciona con este estética para en su lugar lograr una imagen más veraniega. Es por ello que en su falda destaca un print tropical en el que llaman la atención las hojas de palmeras en colores como el verde y el naranja, que se complementan a la perfección con encaje en cada uno de los olanes.

Para terminar con su cátedra de moda, la conductora agregó un top que además de fresco luce muy elegante al combinarlo con una maxi falda como esta, ya que mantiene un tono blanco y además su corte crea el contaste ideal. Algo que inmediatamente llama la atención es un escote en "V" que acompaña a un par de mangas largas abultadas; mientras que en los puños y en la zona del abdomen se aprecian pequeños bordados que marcan aún más la fiebre por lo boho.

Finalmente, Mariazel agregó unos cuantos accesorios que elevan aún más el look y lo vuelven la apuesta más icónica para un evento como un bautizo o cualquier otra celebración en medio de un jardín. Algunos de ellos son un par de aretes largos y dorados que se lucen como nunca gracias a un chongo alto, además de lentes oscuros y un par de sandalias con plataforma para mantener esa imagen fresca y cómoda. ¿Le robarías el look a la conductora?

