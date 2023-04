Cynthia Rodríguez tiene la manicura francesa ideal para mujeres elegantes

Una de las mexicanas más importantes del momento es Cynthia Rodríguez, quien además de haberse ganado el cariño de millones de personas gracias a su carisma único, también se ha convertido en la famosa que no dudó en compartir su alegría con todo México al anunciar el embarazo de su primer hijo con Carlos Rivera. Aunque la noticia por sí sola despertó la emoción de muchos, en las últimas semanas ha llamado la atención por ser todo un referente de la moda y la belleza con los mejores looks para presumir su baby bump, peinados maquillajes e incluso con su manicura más elegante.

En más de una ocasión Cynthia Rodríguez ha demostrado tener los diseños de uñas más bonitos, minimalistas, glamurosos y elegantes; sin embargo, tiene claro que el color del momento es el azul en cualquiera de los tonos y no sólo por ser la tendencia que se verá por todos lados el próximo verano, sino también por un toque más privado y pensado en León, su bebé. Ahora, la excnductora de "Venga La Alegría" llevó este color como el sustituto ideal del blanco en la clásica manicura francesa y a continuación te contamos todo lo que hay que saber.

Pues elegir la manicura perfecta no sólo se basa en colores, sino también en otras tendencias de la temporada, como es el caso de una forma de almendra combinada con unas uñas que sobrepasen ligeramente las yemas de los dedos, pues son la dupla ideal que todas las mujeres elegantes siguen, incluyendo a Cynthia Rodríguez. Así que si en los próximos meses quieres lucir al último grito de la moda, no te pierdas este diseño que además combina con todo tipo de looks, incluyendo los más coloridos como el naranja o el rojo.

Así de fácil puedes recrear desde casa la manicura francesa de Cynthia Rodríguez

El truco para conseguir una manicura icónica y que llama la atención en cualquier lugar, incluyendo unas vacaciones en la playa, destaca por recuperar el tradicional estilo francés en el que sólo las puntas llevan un toque de color, en este caso un azul celeste con efecto extra brillante. ¿Le robarías el estilo a la esposa de Carlos Rivera?, una de las mejores partes es que el resultado se puede lograr desde casa.

Lo único que hay que realizar es darles forma a las uñas, lo ideal según la también cantante es adoptar un estilo redondeado para conseguir las famosas almendra que llevan semanas siendo las preferidas de las famosas y de las mujeres más elegantes, ya que el resultado final en las manos es icónico. Entre los detalles más importantes destaca que que alarga los dedos y se consigue un estilo de lo más discreto.

En cuanto a la aplicación de esmaltes y de colores, al conseguir una manicura francesa se debe de tomar en cuenta que la punta no es la única que lleva un toque de color, ya que lo ideal es crear armonía sobre toda la superficie de uña; es por ello que el segundo paso es aplicar un tono nude como base y una vez que quede uniforme se puede comenzar con la técnica preferida del momento. Para ello sólo hay que dejar que las puntas se iluminen siguiendo el contorno natural y con líneas no muy gruesas.

¿Te sumas a la tendencia? (Foto: IG @cynoficial)

De acuerdo con Cynthia Rodríguez, una vez que un color tan brillante como el azul celeste se aplicó en todas las uñas hasta conseguir la tradicional manicura francesa, basta con darle una capa más de barniz, esta vez para sellar todo el trabajo y además para conseguir un estilo muy brillante. Así de fácil se puede tener desde casa un diseño perfecto para lucir durante lo que reta de la primera, o bien, para esperar al próximo verano.

Una de las mejores partes de un diseño de uñas como este es que al ser muy discreto y sólo tener un toque de un color primario, se puede combinar con todo tipo de colores y es por ello que esta manicura es magnífica para lucirse sin importar el estilo que se tenga. Prueba de ello es que la conductora y mom to be ha presumido desde los looks más chic y con vestidos elegantes, hasta aquellos atuendos más relajados o playeros. ¿Y tú, cuáles lucirías?

