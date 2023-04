Graduación: 5 peinados que serán tendencia este 2023

¿Ya tienes fecha para tu graduación?, mantén la respiración y trata de estar tranquila, ya que se vienen semanas de mucha emoción por finalmente concluir una etapa más de la vida; sin embargo, estos sentimientos siempre están acompañados por estrés. La razón es que también hay que comenzar a ver todos los preparativos, desde los pagos de los boletos, hasta del diseño del vestido, de las zapatillas, del maquillaje y las uñas, además del peinado que deberás llevar en un día tan importante como este.

Es por ello que muchas de las graduadas toman varios meses de anticipación para preparar hasta el menor de los detalles de su look, el de sus amigas y el de sus invitadas a la fiesta de graduación. Aunque una de las mayores preocupaciones de la temporada siempre suele ser cuál es el vestido más glamuroso y elegante que se llevará, nunca se debe dejar para el último minuto el resto del look, en especial si se trata de los peinados que están en tendencia y con los que se puede lucir una melena bonita, ¡y no sólo con ondas marcadas!

Pues si bien el cabello suelto y con muchas ondas siempre será una solución rápida y efectiva, en fechas tan importantes como esta también es importante que se tomen en cuenta otras tendencias que han impuesto los mejores estilistas del mundo y que además están autorizadas por diseñadores exclusivos, quienes los llevan a las pasarelas durante la Semana de la Moda. Así que si estás en búsqueda de ideas para coronarte como la graduada más bella toma nota de los siguientes estilos que van de lo suelto a lo recogido.

Colas de caballo

Un peinado clásico y atemporal que se puede lucir en todo tipo de ocasión son las colas de caballo, ya sean bajas o altas, perfectas o desenfadadas, y para las graduaciones no se pueden quedar fuera de las tendencias, especialmente cuando se llevarán vestidos con diseños de corsé, cuellos altos o se pretenden llevar aretes largos, pues de esta forma todo lucirá en armonía.

Algunas ideas para lucirlas son en su versión alta y relamida, un diseño para el que se puede dar mucho más volumen a la cabellera si se agregan extensiones de cabello. De esta forma también podrás lucir en tendencia gracias a que tu cabello se verá XXL, una de las apuestas favoritas el momento.

Pero si algo hemos de advertir es que las coletas altas son muy variadas y se pueden llevar a todo tipo de alturas, una de ellas es justo a media cabeza para lucir más relajada, pero igual de glamurosa. Un truco para lograr que el estilo más popular de cola de caballo luzca elegante para las graduadas, es dejar mechones de cabello sueltos para después usarlos y cubrir la raíz de la coleta. Por otro lado, también se puede conseguir un estilo más juvenil si se apuesta por:

Llevar el cabello desenfadado y con frizz

Lucir ondas suaves

Derrochar elegancia con ondas marcadas

Agregar broches con brillos

Semirecogidos y moños grandes

El 2023 llegó con mucha nostalgia por las tendencias que se llevaron hace una década y entre las más populares destaca el uso de moños en los peinados, así que no dudes en agregarlos a tus colas de caballo, o bien, dejarlos para los semirecogidos que siempre causan sensación en una fiesta. Así que en tu look de graduada puedes apostar por diseños en los que tu pelo pueda verse suelto y contrastar con el tamaño del moño como:

Medias colas de caballo

Coronas de trenzas

Chongos

¡No te olvides de las perlas!

Desde el año pasado la fiebre por llevar las perlas al cabello se ha convertido en toda una obsesión y puede ser la alternativa perfecta para convertir un peinado sencillo y casero en algo icónico. Una opción es lucir la melena suelta y con ondas marcadas, mientras que en la zona superior de la cabeza y como si de una "diadema" se tratara, colocar una a una las perlas blancas o del color de tu vestido.

Un truco para conseguir que se mantengan en su lugar toda la noche es fijarlas con pegamento para pestañas, ya que de esta forma lucirás preciosa y además no tendrás que dañar tu cabello. Antes de que des por sentado este único peinado, hemos de advertirte que la mejor parte es que las joyas se pueden llevar hasta en los recogidos, así que no dudes en darles una oportunidad.

