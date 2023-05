Anne Hathaway demuestra que el bob es el corte ideal para rejuvenecer después de los 40

Al pensar en Anne Hathaway automáticamente nos viene a la mente "El diablo viste a la moda", una película que marcó su carrera y que la terminó de colocar como uno de los íconos de moda y belleza más importantes a nivel mundial y que con el paso de los años no ha hecho más que confirmarse como toda una fashionista; es por ello que no resulta sorpresa ver que mujeres de todas las edades la tomen como un referente de lo que sí y lo que no hay que llevar. Por supuesto, no todo se centra en la ropa, sino también en maquillajes discretos e incluso en el corte de cabello, pues cuando agregó flequillo a su melena XXL todas lo querían y ahora que se sumó a la fiebre del estilo bob ya se alerta de una nueva tendencia.

Una de las mejores partes de su inesperado cambio de look es que la actriz dio con el estilo de cabello que se puede llevar después de los 40 años para conseguir una imagen rejuvenecida, fresca, moderna y lo más importante: elegante. La razón de lo anterior es la forma del bob que eligió en el que se recupera la forma clásica, pero también le da la oportunidad a otras tendencias como el fleco o el peinado "wet look". Así que si estás en búsqueda de ideas para una transformación con la cual darle la bienvenida al verano, no lo pienses más, pues este estilo dominará las tendencias de moda y belleza.

Después de los 40 lo ideal son las melenas cortas. (Foto: IG ???@bulgari)

Bob con flequillo, la apuesta ideal para olvidarse de las melenas XXL

Ya lo advertía Carolina Herrera hace algunos años, y es que los 40 años son la edad perfecta para despedirse del cabello largo y comenzar a llevarlo corto para lucir con clase; aunque se trata de una "regla" que no todas siguen, esta transformación de la actriz de "El diario de la princesa" acaba de demostrar que el corte bob puede ser un inicio para olvidarse de las melenas XXL, pero sin sacrificar todo el largo y además lograr rejuvenecer al instante. Y si quieres lucir idéntica que ella, no te pierdas todos los detalles.

Anne Hathaway se convirtió en la portada de junio de Elle Japón y para la ocasión no sólo vistió con firmas de lujo como Bulgari, sino también se despidió de su cabello largo para adoptar el blunt bob, una de las tendencias más fuertes para este verano y que se caracteriza por llevar el pelo corto, idealmente a la altura de la barbilla, y despuntado para darle mucha movilidad y volumen.

Para complementar su inesperado cambio de look, la famosa de 40 años apostó por un flequillo recto, tupido y justo a la altura de las cejas, un truco que es al que los estilistas recurren para lograr ese efecto rejuvenecedor en el rostro y que además termina de completar el corte de cabello. Por supuesto, no lo es todo, ya que este pequeño detalle ayuda a lucir al último grito de la moda, pues este 2023 los flecos están en tendencia y se pueden ajustar a todos los tipos de rostros.

Podrás lucir icónica con todo tipo de looks. (Foto: IG ???@bulgari)

Por otro lado, quienes estuvieron detrás de esta transformación dejaron en claro que para peinarlo, llevar las puntas hacia adentro ayudará a crear armonía en el rostro e incluso hacerlo más delgado y fino; sin embargo, el peinado no tiene que ser perfecto y es por ello que estilos como el "wet look" que imita la forma del pelo mojado también se hace presente hasta conseguir una imagen moderna y desenfadada. Mientras que al lucirlo al natural y perfectamente estilizado se consigue una imagen muy elegante; de hecho esta versatilidad es la que la ha convertido en una de las preferidas del momento.

Así que si tienes más de 40 años y quieres recibir el verano con un cambio de look, este corte blunt bob con flequillo que impuso Anne Hathaway será tu mejor opción y quienes más favorecidas resultan son aquellas mujeres con el pelo fino, pero también a las melenas lacias o rizadas; además del rostro ovalado o con facciones muy marcadas. ¿Le darías una oportunidad?

