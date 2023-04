Natalia Téllez presume el corte bob con fleco ideal para lucir fresca en verano

¡El corte bob se queda para el verano!, tal y como lo lees, el estilo de cabello que no ha dejado de causar furor desde el año pasado se resiste a abandonar las tendencias de la temporada; sin embargo, hay que saber cómo llevarlo para lucir icónica y conseguir esa imagen fresca que amerita esta época del año. Una de las pruebas más grandes de que esta forma se quedará para los próximos meses es que famosas como Eiza González ya lo agregaron a su look, aunque recientemente Natalia Téllez dio una muestra de cómo lucirlo de la forma más chic y juvenil.

La mejor parte del corte bob es que se puede ajustar a la perfección a todos los tipos de rostros, aunque un detalle que ha quedado claro en estas dos transformaciones es que la apuesta perfecta para el verano es lucir el long bob, es decir, con el largo ideal para no sacrificar toda la melena, pero a la vez sumarse a la tendencia del pelo corto. Por si esto ya fuera poco, Natalia Téllez también demostró que la dupla perfecta de esta forma tan clásica siempre será un fleco abierto. ¿Le robarías el look?

Long bob y flequillo abierto, el corte que debes probar esta temporada

Este domingo la conductora de "Netas Divinas" compartió una sesión de fotos para presumir su nuevo look, con el que confirmó que los atuendos total denim son la obsesión del momento y que el match perfecto se logra con una melena corta y para ello no hay mejor opción que estilo clásico y atemporal. Para ello eligió llevar el pelo arriba de los hombros, una apuesta que pueden escoger todas las mujeres que no quieren sacrificar todo el largo de su cabellera, a diferencia de otras tendencias del bob en las que la altura es a la barbilla.

De acuerdo con los expertos, para conseguir este estilo largo hay que olvidarse de la inclinación que usualmente se lleva en los bob, para así lucir un corte recto que ayude a estilizar la melena y a suavizar las facciones del rostro. Por otro lado, a la hora de peinarlo se debe de procurar dejar las puntas hacia afuera de forma muy sutil; mientras que para conseguir esa imagen fresca, las orejas deben quedar al descubierto el cabello por detrás de ellas. Finalmente, un fleco abierto y con muy poco cabello le dará armonía al look entero.

Así que si estás en búsqueda de un nuevo look para darle la bienvenida al verano no dudes en darle una oportunidad a este estilo que dominará las tendencias de moda y belleza. La mejor parte es que, como te adelantábamos, se trata de una forma que le favorece a casi todos los tipos de rostros y para conseguir armonía en la imagen hay que conocer las características de nuestras caras o pedirle ayuda a un profesional para dar con el balance perfecto, como puede ser agregar un fleco tal y como lo demostró Natalia Téllez.

Y es que por su forma el long bob suele favorecer a los rostros con forma de corazón o a aquellos más cuadrados; sin embargo, puede ser un gran aliado de las caras redondas, algo que ha confirmado Selena Gómez en el pasado, pero también los alargados u ovalados, aunque en este último caso lo ideal es agregar un flequillo para formar capas y hacer que las facciones se vean más pequeñas y delicadas.

Es por ello que tomar en cuenta la forma de la cara resulta indispensable para saber si esta tendencia nos favorece o no, aunque siempre se puede estilizar dejando la melena más corta o larga, con o sin flequillo, según sea el caso. Por otro lado, el peinarlo también puede favorecer a una imagen icónica, en especial cuando se lleva el cabello sobre la cara para crear un efecto alargador o adelgazador, si es el caso. ¿Le darías una oportunidad a este estilo?

