Eiza González: 2 looks para sumarse a la tendencia del cabello rubio esta temporada

Esta semana Eiza González sorprendió a sus millones de fans con una radical transformación con la que se despidió de los tonos castaños oscuros como la apuesta ideal para lucir radiante; en cambio, demostró que el cabello rubio es la tendencia ideal para la temporada primavera-verano y la mejor parte, ¡es que le favorece a todo el mundo! Así que si estás buscando ideas para teñirte el pelo y no sabes por dónde empezar, no dudes en darle la oportunidad a una melena XL o a una corta por arriba de los hombros.

La fiebre por el cabello rubio ha alcanzado a una larga lista de famosas y si algo ha quedado claro es que se puede llevar sin importar la edad, el tipo de pelo, la forma del rostro o el tipo de piel, ya sea fría o cálida; el truco está en saber qué tono te favorece y cuál es la mejor alternativa para estilizarlo. Pues si bien es cierto que en su más reciente transformación Eiza González apareció con el cabello corto y extra rubio, no ha sido la primera vez en la que lleva un tono brillante y radiante, es por ello que recordamos los looks con los que se ha coronado como la más bella.

Graduación: 5 peinados que serán tendencia este 2023

El corte pixie se llevará con las mechas "sunkissed", palabra de Charlène de Mónaco

Melena XL y rubio platinado

La primera vez que la famosa de 33 años apareció con una melena alejada de su tono natural fue hace más de un año cuando se encontraba promocionando la película "Ambulance", y aunque esta transformación fue para una portada de revista, su look rápidamente llamó la atención por lo glamuroso que resultó. Para entonces se despidió de un castaño oscuro con mechas más claras y que había lucido por años para darle una oportunidad al rubio platinado.

De acuerdo con la cátedra de estilo que compartió Eiza González, el truco está en llevar un rubio platinado sobre toda la melena y sin efectos de color, es decir, que desde las raíces y hasta las puntas se aplicó la coloración en la que no hubo ninguna otra tonalidad ni para dar dimensión o profundidad. Y si antes de la llegada del verano buscas un cambio de look, esta alternativa es perfecta y la mejor parte es que no hay que sacrificar el largo del cabello, ya que se puede llevar largo.

Pero antes de ir al salón de belleza para olvidarte de los tonos oscuros debes de saber que un color como este requiere de mucho mantenimiento en casa con champú matizante para evitar los reflejos, además de aplicar ampolletas y mascarillas para evitar las puntas abiertas, el pelo quebradizo y que luzca deshidratado. Asimismo, no se trata de un tono que le favorezca a todo el mundo, pues por lo mucho que ilumina el rostro (o sea, un efecto rejuvenecedor), es ideal para quienes tienen:

El rostro ovalado, redondos o anguloso

Pómulos muy marcados

Pieles frías

Corte long bob y rubio claro

En su último cambio de look, Eiza González se sumó a la tendencia del cabello rubio, pero con un estilo totalmente distinto, ya que se olvidó de una melena larga para en su lugar elegir el corte long bob que desde hace un par de año se ha colocado en las apuestas preferidas para llevar el pelo coto. Según dejó ver en un par de fotos que compartió en sus historias de Instagram, lo ideal es llenar la cabellera de ondas y con una raya lateral para así estilizar el corte y darle volumen.

¿Y tú, a qué tendencia te sumas? (Foto: IG @eizagonzalez)

Por otro lado, también confirmó que el rubio claro y con destellos dorados es ideal para esta temporada, pero a diferencia de su primera transformación de imagen, en esta ocasión jugó con los tonos al dejar los más oscuros para las raíces y con ello crear profundidad; mientras que de medias a puntas se observan tonos más claros y radiantes. La ventaja de un estilo como este es que se ajusta a la perfección a aquellas personas con:

Rostros delgados o alargados

Pieles cálidas

Facciones finas

SIGUE LEYENDO

Ludwika Paleta se suma a la tendencia del cabello rubio con el corte en capas que rejuvenece

Bob francés, el corte de cabello que debes llevar después de los 40

El corte bob es ideal para las mujeres que quieren presumir sus canas y lucirlas como mechas