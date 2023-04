Graduaciones: María León tiene los pantalones "pata de elefante" ideales para reemplazar una falda

Cada año la temporada de graduaciones inicia durante el verano y a pocos meses del cambio de estación, muchas de las festejadas y sus invitadas ya comienzan a alistar todos los preparativos el gran festejo y entre todos los detalles que se deben de tomar en cuenta destacan los looks con los cuales ser las más elegantes y glamurosas del evento; sin embargo, hay aspectos que no se deben de descuidar para conseguir lo anterior como es el caso de seguir las mejores tendencias. Si bien es cierto que los vestidos largos y las faldas con top son la apuesta más chic, para este 2023 la llegada de los pantalones "pata de elefante" también tendrá un espacio importante.

La fiebre por los cortes holgados no ha llegado a su fin y si se trata de eventos en los que la elegancia es indispensable, no hay mejor alternativa que recurrir a los pantalones "pata de elefante" que destacan por ser amplios y que para las graduaciones se pueden lucir en la versión más voluminosa y que imite la caída de las ya famosas faldas de fiesta. Al menos así lo demostró María León durante la premier de "Quiero tu vida", una ocasión para la que no dudó en sumarse a esta tendencia y convertirse en la sensación.

¿Cómo se reemplaza una falda con pantalones anchos?

En su más reciente cátedra de moda, María León demostró que las faldas largas ya no son la única alternativa para conseguir un look con mucho volumen, un detalle que en pleno 2023 es indispensable para lucir icónica, pues al mantener la comodidad de unos pantalones se puede conseguir el mismo resultado y a la vez jugar visualmente con la forma de una falda. Para ello el corte holgado que las famosas usan mucho es la mejor opción, pero siempre debe de estar acompañado de otros detalles.

Lo primero y más importante es apostar por un tiro alto, ya que es la altura perfecta para darle vuelo al pantalón y así conseguir ese efecto voluminoso que imita a la caída de una falda; mientras que la pretina debe de ser pequeña para que así cree armonía con el resto del atuendo. Desde esta zona debe de surgir la famosa "pata de elefante" hacia todas direcciones y un truco para conseguir un efecto aún más glamuroso es escoger tela brillante que ayude a ver más grande la prenda.

Cabe destacar que aunque lo ancho de las piernas del pantalón recuerda a una falda amplia, lo cierto es que cada corte debe de estar bien marcado para que con cada paso se descubra que se trata de un par de pantalones con un volumen que incluso cubre los pies. Este último detalle puede salvar a muchas durante esta temporada de graduaciones, ya que se pueden llevar desde los tacones más elegantes, hasta otro tipo de calzado bajo como las sandalias o bailarinas, ya que al quedar por debajo de tanta tela no se romperá con el código de vestimenta.

Para terminar con su cátedra de moda, María León también demostró que se puede lucir elegante con esta prenda y para combinarla sólo basta un top con escote cut out, aunque para su look no dudó en apostar por lo monocromático al elegir el color negro. Asimismo, demostró que un escote nunca está de más y que para lucirlo también se puede elegir uno profundo y con otros detalles como un par de cadenas.

Las graduadas que quieran sumarse a esta tendencia veraniega también deben de tomar en cuenta que el look completo no sólo se logra con las prendas y accesorios, sino que hay que lucir un maquillaje sorprendente y un peinado en el que se encuentre el balance ideal entre lo juvenil y lo elegante. En esta ocasión la intérprete de "Dime la verdad", eligió el cabello liso y suelto, aunque los recogidos son otras de las tendencias del año.

