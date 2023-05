África Zavala luce maquillaje elegante perfecto para las pieles canela, así puedes recrearlo

Así como las tendencias de moda, los maquillajes en boga cambian continuamente, lo cual explica que en esta primavera haya revivido el uso de los brillitos en los make up, algo que muchas celebridades han aprovechado para abrir su mirada y crear looks modernos que le favorecen a sus facciones. Aunque, otro de los trends que se ha popularizado en redes sociales son los clásicos maquillajes que retoman las sobras cafés y los iluminadores, tal y como demostró África Zavala en su última publicación de Instagram.

La mexicana que actualmente se encuentra trabajando en la más reciente temporada de "El Señor de los Cielos" siempre suele cautivar a sus seguidores de redes sociales posteando algunas imágenes de sus mejores atuendos, sus TikToks e imágenes detrás de cámaras de sus proyectos, sin embargo, en esta ocasión decidió compartir un retrato que se centra en su rostro, algo que permite apreciar con mayor detalle su técnica de maquillaje.

La cual, si bien le da un protagonismo a sus carnosos labios gracias al uso del lipstick rojo, también le da un papel importante a sus párpados, los cuales con un uso sutil de las sombras cafés adquieren un aire dramático que es perfecto para coronar un look elegante.

África Zavala se coronó como la más bella de Instagram con este maquillaje | IG: @afri_zavala

Aunque las sombras cálidas le sientan bien a todos los tonos de piel, cabe destacar que este maquillaje es ideal para las pieles morenas, sin que por esto no luzca bien en el resto de las personas; y lo mejor es que para lograr un make up como el de la también actriz de "Corona de Lágrimas" no necesitas de muchos cosméticos o instrumentos de belleza.

¿Cómo lograr un maquillaje como el de África Zavala?

Lo primero que tienes que hacer es delinear tu ceja, para lo cual se recomienda que la depiles, ya que, como se usará de un iluminador para definirla, es importante que la zona esté prolija, algo que evitará que tu maquillaje se vea desaliñado. Después de arreglar tus cejas como de costumbre lo que sigue es colocar un poco de primer en tus párpados móviles, el cual, una vez que se haya absorbido, permitirá que tus sombras para ojos tengan una mayor cobertura.

Lo siguiente es aplicar una sombra café con destellos, pueden ser nacarados como lo hizo África Zavala o con matices dorados, el punto es que te sientas cómoda y que se resalte tu mirada de impacto. Este producto lo aplicarás hasta el área de la cuenca de tu ojo, donde posteriormente colocarás un poco de sombra marrón que sea un poco más obscura, misma que extenderás en forma de abanico tal y como se aprecia en el maquillaje de la actriz.

Lo que sigue es aplicar un poco de iluminador, preferentemente en un tono aperlado en la zona de tu lagrimal y del arco de la ceja, algo que le dará luz a tu mirada, dando la apariencia de que tus ojos son más grandes, para lo cual se recomienda aplicar un delineado delgado de cola de murciélago o en su defecto un eyeliner clásico el cual puedes complementar con unas pestañas postizas que terminen por crear un maquillaje de impacto.

