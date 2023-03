Con minivestido de encaje, África Zavala presume su cambio de look: así luce la actriz de "El Señor de los Cielos" con el cabello rubio

Apenas ayer, África Zavala se dejó ver con un crop top calado de escote profundo que la consolidó como un referente de la moda de esta primavera, esto en atención a que no sólo retomó varias de las tendencias de esta temporada, sino que dejó en claro cuál será uno de los colores que debe permear en la ropa de los meses más calurosos del año, ya que, además de ayudarte a combatir el clima, te ayudará a verte chic y moderna.

Fiel a su pasión por la moda, en esta ocasión la actriz de "El Señor de los Cielos" publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que hace gala de su estilo y los diferentes cambios de look que ha protagonizado a lo largo de su carrera artística, lo cual captó la atención de sus seguidores, quienes sorprendidos visualizaron cómo se veía África Zavala de rubia.

Pues, pese a que la mexicana de 37 años de edad casi siempre se ha dejado ver con una cabellera densa, larga y negra, han habido temporadas en las que ha experimentado con el uso de pelucas y cambios radicales en su pelo, tal y como se aprecia en la siguiente pic, misma que comprueba lo bien que le sienta el cabello rubio a África Zavala.

El vestido de la actriz mexicana es perfecto para esta temporada / IG: @afri_zavala

Con un labial intenso y unas pestañas espesas, además de presumir su cabellera dorada, África Zavala se enfundó en un minivestido en color ocre perfecto para esta época de calor, en la cual, las transparencias y el encaje serán una de las novedades más aclamadas en el mundo de la moda.

De ahí la importancia de hacer uso de estas tendencias en tus atuendos de temporada, las cuales puedes retomar en faldas, tops o conjuntos que se adapten a tu estilo y te hagan sentir cómoda y moderna, al tiempo que te vuelven el centro de las miradas, tal y como le ocurrió a África Zavala con este outfit de infarto.

En cuanto al calzado, la también actriz de "Corona de Lágrimas" decidió utilizar unas zapatillas negras de pulsera gruesa, las cuales, debido a que actualmente no están boga, pueden ser sustituidas por unos stilettos o unas sandalias en la misma tonalidad, ya que esto ayudará a generar un contraste interesante, muy similar al que logra África Zavala con su atuendo final.

Con estas imágenes África Zavala deja en claro que le quedan todos los estilos de cabello / IG: @afri_zavala

Y a pesar de que su look es una de las razones por las cuales sus seguidores no dudaron en invadir su publicación con cientos de comentarios y miles de reacciones, fue su cabello rubio el que cautivó a su comunidad de fans, la cual además de retomar sus fotografías para alimentar sus páginas dedicadas a la actriz, no perdió la oportunidad de halagar lo multifacética que es su belleza. "Afri desde siempre bellísima" y "Hermosa de cualquier forma", son algunos de los mensajes que ya figuran en el post que hasta el momento acumula más de 10 mil me gusta.

