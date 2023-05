Kylie Jenner luce espectacular vestido con transparencias, ideal para esta primavera

Hace unas horas los seguidores de Kylie Jenner quedaron enamorados al ver las fotos que la influencer compartió en su cuenta de Instagram en donde se le puede ver luciendo un entallado vestido negro completamente transparente; las imágenes recibieron miles de “me gusta” y en los comentarios se puede ver a muchas personas reconociendo su belleza y lo bien que lucía aquella prenda.

El vestido transparente fue complementado con un sostén color “nude” que a simple vista no se distingue, así mismo la influencer lució un maquillaje muy suave en donde resaltó sus labios con un delineado oscuro y gloss para dar más peso a los labios. El look se complementa con unas ondas despeinadas en su cabello negro y en la caja de comentarios se puede leer a Khloe Kardashian reclamándole por “dejarla plantada”, pero reconociendo que tenía el derecho de hacerlo por verse así de fabulosa.

El vestido tenía algunos toques de brillo y mangas largas.

Fotografía: Instagram/@kyliejenner

¿Quién es Kylie Jenner?

Kylie Jenner experimentó una infancia inmersa en la industria del entretenimiento y, sin embargo, logró destacar por sus propios logros. Su reconocimiento inicial provino de su participación en el exitoso reality show "Keeping Up with the Kardashians". Sin embargo, Kylie dejó de lado su papel como estrella de televisión para convertirse en la multimillonaria más joven.

Después de ganar fama en las redes sociales gracias a su estilo de vida como celebridad, Kylie Jenner aprovechó su gran base de seguidores, que supera los 170 millones, para rentabilizar una de sus pasiones: el maquillaje. Desde sus primeros pasos en el mundo del modelaje y el entretenimiento, el maquillaje siempre ha sido una parte esencial de su vida.

Su producto más vendido han sido los labiales.

Fotografía: Instagram/@kyliejenner

Kylie Jenner se hizo reconocida por sus habilidades y productos de maquillaje, y vio una oportunidad para capitalizar su rutina diaria. En 2015, fundó Kylie Cosmetics, una empresa que ahora está valorada en 900 millones de dólares, lo que la convierte en la millonaria más joven con una fortuna construida a través de su empresa; el crecimiento de Kylie ha dado lugar a una marca con más de 400 productos, y continúa expandiéndose constantemente.

Vestido de transparencias en primavera al estilo Kylie

Kylie Jenner ha demostrado que se pueden usar vestidos con transparencias de una forma sutil y hermosa, siendo estos una opción muy elegante y atrevida para esta época de calor, pero no sólo ella puede lucirlos de manera tan icónica, aquí tienes algunas sugerencias sobre cómo usarlos con estilo:

Capas sutiles: Si el vestido tiene áreas transparentes, considera usar una prenda debajo para darle un toque más sutil. Puedes optar por un body, un top de tirantes o incluso un vestido ajustado del mismo color. Esto te ayudará a mantener cierta privacidad mientras añades un elemento de transparencia al conjunto.

El usar vestidos transparentes con estampados disimula la tela.

Fotografía: Instagram/@kyliejenner

Juega con los colores: En primavera , los tonos pastel y los colores brillantes son muy populares, por lo que puedes optar por un vestido de transparencias en colores suaves y combinarlo con accesorios o calzado que resalten. Esto creará un contraste interesante y te dará un aspecto fresco y primaveral.

, los tonos pastel y los colores brillantes son muy populares, por lo que puedes optar por un en colores suaves y combinarlo con accesorios o calzado que resalten. Esto creará un contraste interesante y te dará un y primaveral. Añade una chaqueta o blazer: Si tienes dudas sobre la temperatura o deseas agregar un toque de estilo adicional, considera combinar tu vestido de transparencias con una chaqueta liviana , esto no solo te mantendrá abrigada en los días más frescos de primavera , sino que también agregará una capa extra de sofisticación a tu atuendo.

, esto no solo te mantendrá abrigada en los días más frescos de , sino que también agregará una capa extra de sofisticación a tu atuendo. Accesorios adecuados: Los accesorios pueden marcar la diferencia en tu look. Para equilibrar la audacia de las transparencias, puedes optar por joyas delicadas y sutiles, como collares finos, pulseras o anillos simples; un bolso pequeño también puede complementar tu conjunto.

Puedes usarlos con un vestido ajustado debajo.

Fotografía: Freepik.

Calzado y medias: En primavera, puedes usar sandalias, zapatos de tacón bajo o botines para completar tu atuendo. Si prefieres llevar medias, elige unas en tonos neutros o que combinen con el color del vestido para mantener una apariencia más armoniosa.

Recuerda que, al usar un vestido de transparencias, es importante sentirte cómoda y segura. Asegúrate de elegir un estilo que se ajuste a tu personalidad y a la ocasión en la que lo usarás y, lo más importante, diviértete experimentando con diferentes combinaciones y disfruta luciendo tu vestido durante esta primavera.

