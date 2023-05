Mar de Regil impone moda con la minifalda de mezclilla perfecta para el verano

Los looks denim se han convertido en los preferidos para conquistar el verano y lucir al último grito de la moda, y la buena noticia es que existen muchas alternativas para conseguirlo, ya sea con una falda midi como las que ha presumido Michelle Salas o con una minifalda de mezclilla como la que acaba de lucir Mar de Regil. Aunque ambas apuestas son perfectas para la temporada, es imposible no considerar que ésta última es la ideal para lucir juvenil y aesthetic, además de fresca y moderna. ¿Le darías una oportunidad?

De acuerdo con la influencer, en el clóset de ninguna mujer de menos de 25 años puede faltar una minifalda de mezclilla y es que además de ser un básico del guardarropa durante la temporada de calor, es la apuesta perfecta para darle un toque único a los looks. Por supuesto, para usarla hay que combinarla con otras tendencias de la temporada y en lo que respecta al verano, un body cut out puede ser la dupla perfecta de esta prenda.

Sin embargo, Mar de Regil ha dejado en claro que no sólo bastan este par de prendas para imponer moda, sino que también resultan indispensables los complementos y accesorios para transformar un look en el más chic y moderno. Por si todo esto fuera poco, el resultado es magnífico para usar en toda ocasión como puede ser un desayuno, una salida con amigas, ir a la universidad o incluso para un día de descanso en la playa y para llevar el bikini por debajo.

Mar de Regil sabe cómo lucir chic con básicos del clóset. (Foto: IG @marderegil._)

¿Cómo combinar una minifalda de mezclilla?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Bárbara de Regil compartió una serie de fotos con las que demostró ser toda una fashionista y todo por vestir la mejores tendencias del verano, así que si quieres "robarle" su estilo presta atención a todos los detalles, ya que una minifalda tan sólo es el inicio de esta cátedra de moda. El diseño que presumió la tiktoker destaca por un tiro justo debajo del ombligo y que resulta muy favorecedor para la silueta; mientras que el largo de la prenda se lleva a un tercio de los muslos.

Por otro lado, Mar de Regil también dejó en claro que el denim no sólo se puede lucir en el color clásico, sino también con un diseño desgastado y con dos tonalidades distintas, además que en el ruedo un estilo roto es perfecto para conseguir esa imagen aesthetic que amerita la temporada. Cabe destacar que también se deben de tomar en cuenta los accesorios y prendas con las que se puede conseguir un look aún más urbano y juvenil.

Para ello, la estudiante e influencer apostó por un body cut out en el que las aberturas en la zona baja del abdomen se convierten en las protagonistas; mientras que los tirantes gruesos permiten lucir un estilo más cómo y fresco para disfrutar del verano. Mientras que para agregar un detalle vanguardista y elevar el outfit, una mascada en el cuello resulta el toque más chic para mujeres jóvenes.

Así de fácil puedes lucir en tendencia este verano. (Foto: IG @marderegil._)

En su cátedra de moda, Mar de Regil también demostró que los accesorios marcan la diferencia y que una cangurera como sustituto de una bolsa de mano es la opción para mantenerse cómoda a lo largo del verano. Por otro lado, unos lentes de sol le dan un toque más arreglado al look; mientras que para el calzado no pueden faltar las plataformas, ya sea en tenis o en botas al tobillo, tal y como modeló la famosa de 19 años.

¿Seguirías esta lección de estilo para conquistar el verano?, no olvides que reúne algunas de las tendencias de la temporada y que presume la mejor alternativa para usar una minifalda de mezclilla para lucir icónica y no con un look básico que se puede armar con mucha facilidad.

SIGUE LEYENDO

Anitta tiene el bikini amarillo de crochet ideal para resaltar un bronceado este verano

Kate Middleton demuestra que los skinny jeans son tendencia y enseña a usarlos como una princesa

Georgina Rodríguez: así puedes recrear su icónico maquillaje para una mirada de impacto