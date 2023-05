Loreto Peralta enseña a usar mom jeans para lucir fresca en verano

Los pantalones de mezclilla se han convertido en la obsesión del verano y aunque hay muchas formas de llevarlos, las famosas e incluso las royals han sorprendido con cátedras de moda con las que demuestran que este tipo de prenda ya no se debe de llevar en su versión más holgada, sino recuperar un estilo ajustado en las piernas. Hace unos días la princesa de Gales Kate Middleton demostró que el corte skinny es el más elegante y ahora Loreto Peralta se sumó a esta tendencia con los mom jens que causaron sensación desde la pandemia por Covid-19 y que este 2023 regresaron para lucir los looks más frescos.

En más de una ocasión la actriz se ha convertido en el centro de atención de las mujeres jóvenes y maduras por sus looks perfectos para derrochar estilo y con los que demuestra que siempre se puede crear un balance entre las tendencias con las prendas básicas del clóset, además que los resultados son atemporales e ideales para lucir tanto en verano como en invierno. Esta y otras más razones la han colocado como uno de los mejores referentes de moda en México, así que si en los próximos meses quieres lucir como toda una it girl, no dudes en robarle el outfit.

FOTOS de Loreto Peralta derrochando estilo con básicos del clóset

A través de su cuenta oficial de Instagram, Loreto Peralta compartió una foto con motivo del Día de las Madres para felicitar a su mamá, pero más allá del detalle se lució como toda una fashionista con el look que se puede usar sin importar la edad. Para la ocasión apostó por unos mom jeans en un color claro y que destacan por el tiro alto que favorece a la figura entera gracias a la caída ligeramente holgada de los pantalones, misma que también permite lucir un efecto icónico en las piernas.

¿Le robarías el outfit? (Foto: IG @loretoperalta)

Y es que gracias a la combinación anterior las piernas se ven más alargadas, lo que puede ayudar a la mujeres bajitas a verse más altas en cuestión de segundos. Por otro lado, para la actriz de "No se aceptan devoluciones" una prenda básica del clóset como esta se puede combinar con mucha facilidad y sin importar el tipo de clima, aunque en esta ocasión dio con la apuesta perfecta para lucir fresca a lo largo del verano y por si fuera poco, dio con otra prenda que no puede faltar por el momento: un cárdigan blanco.

Un truco para estilizar un cárdigan es llevarlo con una playera de tirantes o una blusa de manga corta, ya que de esta forma se logra esa imagen fresca que amerita la temporada, pero también abrigadora para aquellos momentos del día en los que la lluvia toma por sorpresa y puede llegar a dejar un ambiente bastante frío; y cuando no, al tratarse de crochet, se mantiene ese estilo cómodo y perfecto para el calor.

Por otro lado, Loreto Peralta demostró que la comodidad siempre será primordial y que una forma de mantenerla al lucir mom jeans es combinarlos con tenis blancos para mantener ese estilo relajado, juvenil y fresco. En la foto que compartió la actriz no sólo llama la atención su look, sino el de su mamá, quien lució un estilo similar y con el que se confirma que estas tendencias se pueden llevar desde antes de los 20 y hasta después de los 40. ¿Le darías una oportunidad a estos looks?

