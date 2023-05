Kate Middleton demuestra que los skinny jeans son tendencia y enseña a usarlos como una princesa

La Familia Real Británica no deja de robarse toda la atención en redes sociales tras la coronación del rey Carlos III y la reina Camila; sin embargo, no han sido los únicos protagonistas y ahora que los festejos quedaron atrás y cada miembro regresó a sus tareas reales, la princesa Kate Middleton sorprendió como nunca en una nueva cátedra de moda con la que confirmó por qué es considerada como la royal mejor vestida. La novedad es que en esta ocasión no apostó por una capa y vestido de gala, ni por las joyas más exclusivas como las que presumió este sábado, sino por una prenda que todas las mujeres tienen en su clóset: los skinny jeans.

Aunque se trata de una prenda bastante polémica entre los que la aman y los que afirman que está fuera de moda, lo cierto es que es un básico indispensable del guardarropa y que puede salvarnos en cualquier ocasión. Por si fuera poco, siguen coronándose como la tendencia más icónica de la temporada y así lo demostró la esposa del príncipe William con un look que además de cómodo, resulta moderno y elegante. ¿Le robarías el look con skinny jeans a la princesa?

La princesa demostró que los skinny jeans no han pasado de moda. (Foto: IG @princeandprincessofwale)

Así se deben usar los skinny jeans para estar en tendencia este 2023

Tras la coronación del rey Carlos III, los príncipes de Gales junto a sus hijos asistieron a un día familiar como voluntarios del The Big Help Out y para la ocasión dejaron fuera el glamur y lujo que presumieron este fin de semana, para en su lugar lucir imágenes más cómodas y relajadas en las que incluso la mezclilla ganó protagonismo. Por supuesto, al igual que en cada ocasión, fue Kate Middleton la que se robó todas las miradas por un acertado look.

Para la ocasión la royal demostró que incluso las princesas pueden sumarse a las tendencias de cada temporada y enfundar las piernas en algo que no sean vestidos o faldas midi; es por ello que apostó por unos skinny jeans negros con los que compartió todos los trucos para lucir elegante y resaltar la figura. En su lección de moda dejó ver que la apuesta perfecta para lucir icónica y como toda una princesa, lo ideal es llevar unos pantalones de tiro alto para marcar una cintura y a la vez lograr un efecto de piernas kilométricas debido al corte entallado de la prenda.

Esta no es la primera vez que Kate Middleton luce unos pantalones denim como estos, pero a diferencia de otras ocasiones dejó en claro que no basta el clásico color azul de la mezclilla, pues para lograr un estilo más elegante el color negro es indispensable y más fácil de combinar. Pues para completar su look y lucir como una princesa relajada y moderna, lució una camisa de manga larga y botones en color azul, el ideal para lucir en tendencia este verano 2023.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @princeandprincessofwale)

Aunque muchas mujeres han demostrado que los tacones son el calzado ideal para agregarle más glamur a un look con skinny jeans, la futura reina del Reino Unido dejó en claro que la comodidad siempre será prioridad, en especial en días ajetreados y climas tan variables en los que la lluvia puede sorprender en cualquier momento. Es por ello que no dudó en lucir unos botines para conseguir unas piernas aún más alargadas.

Finalmente, para elevar un look que es perfecto para el campo como para la oficina, no pueden faltar los accesorios y según Kate Middleton, sólo bastan aretes discretos y un anillo; mientras que para estilizar el cabello, desenredado y suelto ayudará a lucir chic, pero al agarrarlo en una coleta baja la comodidad se hará más presente que nunca. ¿Le robarías el outfit a la princesa de Gales?

¿Y tú, cómo arreglas tu cabello? (Foto: IG @princeandprincessofwale)

