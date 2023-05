Anitta tiene el bikini amarillo de crochet ideal para resaltar un bronceado este verano

El verano está a punto de iniciar y las redes sociales no dejan de recordárnoslo, en especial si volteamos a ver las cuentas de las famosas que en las últimas semanas no han dejado de presumir sus viajes a la playa para pasar varios días de descanso y horas bajo el sol hasta conseguir el broceado perfecto. Por supuesto, esto no es todo, ya que en cada oportunidad las celebridades han aprovechado para derrochar estilo y así como los looks de Barbie se han coronado como los preferidos del momento, la cantante Anitta acaba de imponer una nueva tendencia, también de personajes, al lucir un bikini amarillo.

La mejor parte de su look playero con el color amarillo como protagonista es que tiene todas las tendencias de este verano y en ellas no sólo se incluye lucir a un personaje, sino también sumarse a la fiebre de las prendas de crochet, crear un atuendo monocromático, además de dejar a la vista una figura torneada gracias al ejercicio, por lo que un abdomen de acero y vientre plano son sinónimo de orgullo. ¿Le robarías el outfit?

Desde un lujoso yate, Anitta impone moda con su traje de baño

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante brasileña compartió una nueva sesión de fotos para presumirle a sus fans el disfrute de los últimos días, en los que una escapada a la playa le dio el pretexto perfecto para demostrar que los trajes de baño de crochet serán los favoritos del verano y que para lucirlos existen muchas formas, aunque las temáticas son las más icónicas. Es por ello que además de resaltar su bronceado con un amarillo brillante, llevó a Bob Esponja tejido en las copas del top, en el que por cierto destaca una forma cuadrada en lugar de la clásica triangular.

Anitta impuso moda con este look playero ideal para el verano. (Foto: IG @anitta)

Nadia Ferreira se suma a la tendencia de los vestidos crochet con transparencias

Michelle Salas enseña a lucir la falda midi de mezclilla que será moda este verano

FOTOS: Yanet García muestra el traje de baño más moderno de esta temporada de 2023

De acuerdo con Anitta, una forma muy chic y juvenil de llevar un bikini como este está en el diseño y en los complementos, aunque en esta ocasión apostó por un top cuadrado para mantener la armonía con el personaje; mientras que las cintas de la prenda se cruzan por detrás del cuello en un tipo halter y para acompañar al abdomen, se pueden llevar cruzadas también a lo largo del torso para así resaltar más la figura.

Por otro lado, la cantante confirmó que el tiro bajo para el bottom sigue en tendencia este verano, aunque un truco muy efectivo para lucir esta tendencia es acompañarlo con una minifalda o pareo; en cualquiera de los casos es importante destacar que esta última prenda debe de ser no sólo amarilla, sino también de crochet para mantener el estilo y un look uniforme. Claro que este no fue el único accesorio, pues una gorra y una bolsa también amarilla y con el rostro de Bob Esponja, dio el toque final.

Con su cátedra de moda, Anitta dejó en claro que un bikini con un color tan brillante como el amarillo es magnífico para resaltar un bronceado que sólo se consigue tras varios días bajo el sol y la mejor parte es que no hay que recurrir a los tonos neón que tanto se vieron en la primavera; sin embargo, esta tendencia juvenil puede sustituirse por una más elegante y con el mismo efecto. En un segundo look apostó por un traje de baño de dos piezas en color blanco con el que se mostró icónica.

¿Y tú, qué estilo prefieres? (Foto: IG @anitta)

En este último caso, Anitta se olvidó de los pareos y de los bañadores de crochet para en su lugar lucir el estilo más clásico de trajes de baño; sin embargo, también le dio su sello personal al usar el top al revés para lucir un escote aún más chic. ¿Le robarías estos looks a la cantante?, no olvides que tienen todas las tendencias que se verán en la playa a lo largo del verano.

SIGUE LEYENDO

Loreto Peralta tiene la falda de punto ideal para combinar con los bikinis de moda

Galilea Montijo tiene el traje de baño ideal para mujeres de 40 a 50 años

FOTOS: Carmen Villalobos impone tendencia con look moderno para andar en moto por terracería