Nadia Ferreira se suma a la tendencia de los vestidos crochet con transparencias

Nadia Ferreira no ha dejado robarse toda la atención en los últimos meses; primero con una boda de ensueño con Marc Anthony y después al dar a conocer que está embarazada de su primogénito; sin embargo, las noticias respecto a la modelo no acabaron con esto y es que en cada oportunidad ha demostrado ser una amante de la moda al lucirse como nunca. Y si algo hay que resaltar es que ha presumido los mejores looks veraniegos y prefectos para usar en la playa como es el caso de las transparencias.

De acuerdo con la exconcursante de Miss Universo, la forma más chic para usar las transparencias este verano es con los vestidos de crochet que además de ser la tendencia del momento, son los más frescos, modernos y femeninos. Por si esto fuera poco, son la alternativa perfecta para conseguir ese estilo con un balance entre lo relajado sin perder de vista la elegancia para también presumir el glamur, o bien, dejar a vita la baby bump de embarazada, algo que Nadia Ferreira no ha dejado de hacer en los últimos meses.

¿Le robarías el look a la esposa de Marc Anthony?, a continuación te contamos todos los detalles para conquistar la playa este verano, pues además de los vestidos crochet, dio con el color más favorecedor para mujeres de todas la edades y para todas las pieles, desde las frías hasta las cálidas y por supuesto, las bronceadas tras horas bajo el sol para disfrutar de la playa. Así que no dudes en tomar nota para lucirte como toda una experta en moda.

Nadia Ferreira se luce embarazada con los vestidos crochet de moda

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria paraguaya compartió una nueva foto para presumir una vida llena de lujos y para ello posó desde un costoso yate en el que la vista al mar y a los grandes edificios de Miami acaparan toda la atención; sin embargo, el look de la mom to be también destaca como ningún otro gracias a las transparencias que se aprecian a detalle en un maxi vestido de crochet.

Para la ocasión Nadia Ferreira utilizó un elegante vestido en color baby blue, la obsesión del año y que incluso se puede lucir en las uñas, hecho de un estambre muy fino para conseguir la prenda más icónica del momento. Si bien los puntos se aprecian en cada detalle de la prenda, hay algunos que forman un patrón muy llamativo al dejar grandes aberturas, especialmente en los laterales del cuerpo con el que un bikini puede quedar a la vista sin mayor problema; mientras que en el resto del diseño destacan rombos o formas en zigzag, que componen desde los tirantes gruesos, hasta la falda que cae por los tobillos.

Por otro lado, la modelo demostró que la mejor alternativa para combinar un diseño tan chic y juvenil como este es lucir un bikini con el cual estar lista para disfrutar de la playa o alberca y así conquistar el verano. Para ello eligió un bañador de dos piezas en color blanco, un color con el que se logra el contraste perfecto del azul y sus transparencias; sin embargo, hay mucho qué destacar ya que además de un top strapless, también se aprecia un bottom de tiro bajo con el que la exconcursante de Miss Universo presumió su panza de embarazada.

¿Le robaría el look a la modelo?, esta no es la primera vez que se suma a la tendencia de los vestidos crochet con transparencias, pues en el pasado ha lucido prendas tejidas en las que incluso se aprecia un degradado de tonalidades como el rosa, blanco y naranja; mientras que en otras ocasiones no sólo ha apostado por los vestidos, sino también por las maxi faldas en las que las aberturas también dejan un toque muy coqueto en las piernas.

Así que si este verano quieres lucirte como toda una fashionista, no te pierdas las mejores cátedras de moda de Nadia Ferreira, en las que además de las prendas o colores, también confirma que los accesorios no pueden faltar como es el caso de joyas discretas como collares, pulseras, anillos y aretes. Por otro lado, un maquillaje sencillo y natural será tendencia, mientras que los peinados recogidos como una coleta alta son indispensables.

