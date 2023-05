Mía Rubín se suma a la tendencia del bikini rojo para resaltar un bronceado

¡El rojo es el color de moda!, así lo han demostrado varias famosas que en sus escapadas a la playa han apostado por este tono tan llamativo y brillante para derrochar estilo, ya sea al usar un vestido de crochet o con los trajes de baño más icónicos del momento y la mejor parte es que le favorece a mujeres de todas las edades, algo que se ha confirmado desde Esmeralda Ugalde hasta Mía Rubín. Aunque ambas se han sumado a la tendencia más glamurosa del verano, fue la cantante quien recientemente sorprendió al lucir un bikini muy juvenil.

Por supuesto, la fiebre de lucir el rojo en la playa no viene de la nada, sino lo acertado que resulta para construir una imagen imponente y femenina mientras se disfruta de una tarde de descanso, pero también por lo perfecto que es el color por sí mismo para resaltar un bronceado uniforme. Gracias a un tono brillante y que se aprecia desde la lejanía, es posible que la piel se convierta en la gran protagonista y es que el verano nunca está completo sin varias horas bajo el sol para conseguir una piel morena y que sin duda nos hace pensar en la playa.

Y Mía Rubín al ser considerada como uno de los íconos de moda juvenil más importantes del momento, no dudó en demostrar que esta tendencia tiene resultados maravillosos en el bronceado; sin embargo, esto no es lo único que se debe de tomar en cuenta en una lección de moda como esta y es por ello que te contamos todo lo que debes de saber. Además, no debes olvidar que se trata de una tendencia ideal para mujeres de todas las edades, ya que el rojo es considerado como atemporal y luce magnífico desde los 20 hasta después de los 50 años.

Desde la playa, Ninel Conde impone moda con el bañador azul cielo ideal para el verano | FOTOS

Angelique Boyer se suma a la tendencia del bikini negro

Pamela Anderson luce bikini amarillo de una exclusiva diseñadora

Frente al espejo, Mía Rubín derrocha estilo con colorido bañador

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un par de fotos en sus historias en las que aprovechó una selfie en el espejo para presumir el traje de baño que será tendencia esta temporada y que además destaca por un corte clásico que nunca pasará de moda. Para la ocasión destaca un rojo brillante, el tono ideal para que el bronceado se convierta en el gran protagonista y así también se puedan usar otras tonalidades distintas a las neón que logran el mismo efecto, pero que durante el verano ya no se verán tanto.

De acuerdo con la hija de Andrea Legarreta, el diseño de un bikini veraniego debe de mantener una imagen elegante, aún si se luce antes de los 20 años y es por ello que en el top destaca un corte deportivo de tirantes anchos y cuello redondo; mientras que en el bottom la famosa se sumó a la tendencia de los tiros bajo para así presumir un abdomen de acero y un vientre plano. Aunque existen muchas formas de conseguir lo anterior, las famosas no han dejado de compartir sus rutinas de ejercicio, fáciles, rápidas y sin demasiado esfuerzo para marcar la figura.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @miarubinlega)

Por supuesto, Mía Rubín también aprovechó su cátedra de moda para dejar en claro que en la próxima temporada vacacional no pueden hacer falta los accesorios para así conseguir el look perfecto y lucir glamurosa aún en los días de descanso. Es por ello que apostó por unas sandalias negras como uno de los toques extras para conseguir el outfit playero que mujeres de todas las edades querrán recrear en los meses siguientes.

La razón de ello es que aún recostadas en un camastro para disfrutar de los rayos del sol y así conseguir ese bronceado ideal para lucir un rojo brillante como este. Cabe recordar que esta no es la primera vez que la cantante impone moda veraniega con los bañadores rojos, ya que también he demostrado que cortes modernos también son perfectos para derrochar estilo y en otras ocasiones ha asegurado que un rojo carmín con glitter es la apuesta más chic a la hora de lucir un bikini.

Así de fácil puedes lucir el bronceado más icónico. (Foto: IG @miarubinlega)

SIGUE LEYENDO

Mar de Regil se suma a la tendencia de Barbie con bikini rosa

Desde la playa, Sofia Richie impone moda con falda de crochet y bikini

Ester Expósito brilla con traje de baño bicolor