Desde la playa, Sofia Richie impone moda con falda de crochet y bikini

Una de las famosas más importantes del momento es Sofia Richie, quien el pasado mes de abril contrajo matrimonio con Elliot Grainge en una boda de ensueño que no tardó en volverse viral en redes sociales por decoraciones y detalles extra románticos como música en vivo o una serie de vestidos de novia con los que demostró que el estilo "old money" es el favorito del momento. Por supuesto, éste no sólo se queda en los outfits de todos los días, sino también en los looks playeros como aquellos en bikini.

Pues con el verano a punto de iniciar, la mente de todo el mundo ya está puesta en la próxima temporada vacacional en la que las visitas a la playa se ven por todos lados y esto lo sabe mejor que nadie la recién casada, quien no perdió la oportunidad en lucirse en su luna de miel con algunas de las tendencias de la temporada, mismas que transformó en las más elegantes del momento. En una nueva cátedra de moda, Sofia Richie demostró que la mejor forma de lucirse en bikini para los próximos meses es hacerlo con las prendas de crochet y en este caso en particular con una falda midi.

¿Le robarías el estilo a la influencer?, además de haber logrado el balance perfecto entre lo elegante y lo moderno con las tendencias de este 2023, tiene la apuesta perfecta para no descuidar la estética "old money" que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok, pero también apostando por otras influencias del momento. El ejemplo perfecto de lo anterior es que el vestir crochet en un atuendo playero es la apuesta ideal para sumarse a la fiebre de lo boho imponiendo lo chic.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 24 años compartió una icónica sesión de fotos con la que le aseguró a sus fans que su "corazón está completo" y esto gracias a la mejor compañía de su esposo, así como de una luna de miel en la playa con las mejores vistas y días de descanso. Por supuesto, al ser considerada como una de las mayores referentes dentro del mundo de la moda, sus looks no podían pasar desapercibidos; sin embargo, los minivestidos, faldas cortas o pantalones de lino no son los únicos que llevó en su maleta.

Ya que en una visita a la playa, los trajes de baño son piezas indispensables y según nos acaba de demostrar, la mejor alternativa son los bikinis negros, es decir, la apuesta más importante del momento, aunque para lucirlos lo ideal es apostar por los diseños clásicos y con cortes tradicionales como es el caso de la forma triangular para el top con el cual derrochar estilo. En cuanto al bottom, un tiro bajo ayudará a lucir la figura.

De acuerdo con Sofia Richie, todo lo anterior tan sólo es una parte de cómo lucir un bikini este verano, pues para conseguir una imagen aún más icónica hace falta agregar una prenda de crochet, que este año se ha visto desde los propios bañadores y pareos, hasta los vestidos y pantalones. Por su parte, la también empresaria dejó en claro que una falda midi bordada es ideal para contrarrestar lo revelador del look, pero sin sacrificar el estilo.

Cabe destacar que una falda como la que presumió Sofía Richie tiene otra ventaja y es que gracias a su forma con transparencias gracias a los puntos abiertos y a los flecos largos del ruedo y que caen desde las rodillas hasta los tobillos, se consigue también otra de las tendencias de este verano: el estilo boho chic. Finalmente, la esposa de Elliot Grainge demostró que aún con un atuendo como este hacen falta los accesorios para imponer moda.

Es por ello que para combinar su look y estilizarlo, agregó un pañuelo de seda que no sólo es perfecto para darle un toque diferente a la melena a la hora de llevarla suelta, sino también para darle un toque de color a la imagen gracias a un estampado tropical. Por otro lado, los lentes oscuros que no pueden faltar en un viaje a la playa, pues terminan de marcar la tendencia. ¿Y tú, llevarías un outfit como el de Sofie Richie?

