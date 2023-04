¡Despídete del corte bob!, el slob es ideal para sumarse a la tendencia "old money"

La estética "old money" se ha convertido en un must have para cientos de personas y en la tendencia más popular de las redes, pero más allá de ser ideal para presumir un lujo silencioso, está pensada para personas que buscan verse elegantes y bien vestidas todo el tiempo. Por supuesto, hay muchos trucos para conseguir el look perfecto y aunque en plataformas como TikTok usualmente se habla de llevar prendas como los jeans o pantalones de lino, faldas tableadas, polos o mocasines, lo cierto es que este estilo implica otros aspectos igual o incluso más importantes.

Y es que ningún outfit está completo con tan sólo llevar la ropa y zapatos más elegantes, ya que también es necesario prestar atención en un maquillaje discreto y a un corte de cabello que nos ayude a denotar elegancia y para ello no hay que recurrir a las tendencias más virales del momento, sino a estilos clásicos. Pues si por algo se caracteriza la estética "old money", bautizada en TikTok, es por retomar la imagen más chic de la élite y para ello no hay mejor opción que lo tradicional que automáticamente crea una imagen formal y que todos voltean a ver.

El corte slob es el ideal para conseguir un look "old money"

Durante los últimos años el corte de cabello favorito de miles de mujeres ha sido el bob, ya sea en su versión larga o en la clásica a la altura de la barbilla y representa la alternativa ideal para llevar la melena corta sin importar la forma del rostro, ya que se estiliza según las facciones de cada persona. Pero esta tendencia parece haber llegado a su fin y es que la opción favorita del momento es el corte slob, que mantiene aspectos similares con el anterior, pero que marca la diferencia para conseguir ese perfil más sofisticado. ¿Le darías una oportunidad?

La principal característica del corte slob es que representa la fusión entre dos de los estilos más populares, es decir, el slick y el famoso bob, de ahí que su popularidad se haya disparado y no sólo por conseguir esa imagen extremadamente elegante, pero con un toque muy relajado. Es por esto y por su forma atemporal, ideal para llevarlo e primavera, verano, otoño o invierno lo que ya lo ha convertido en la solicitud más popular de las peluquerías, especialmente tras verlo en algunas famosas como Hailey Bieber.

El truco de los estilistas para conseguir este estilo de pelo "old money" está en evitar las capas para lucir la melena a una misma altura (por arriba de los hombros) en línea recta, ya que lo que se busca es evitar la inclinación del bob. Es precisamente esta definición la que convierte a este estilo de cabello en el más elegante y bonito del momento; en cuanto a la forma de peinar, su forma permite llevarlo hacia cualquier lado, es decir, para conseguir ese estilo desenfadado; sin embargo, lo ideal es llevar la clásica raya en medio de la cabeza para mantener el acabado más icónico.

Otro truco que se puede seguir para renovarse la imagen es tratar de dejar el cabello lo más natural posible o lo más cuidado que se pueda, especialmente cuando se lleva un tono rubio, pues estos pequeños detalles son piezas clave para conseguir esa imagen interesante y elegante. Claro que esto no es lo único que hay que saber, ya que al igual que con cualquier corte de cabello hay personas que se verán más o menos favorecidas; en este caso el pelo liso y delgado son la dupla perfecta, aunque se ajusta a todas las formas de la cara.

¿Aún no te animas a darle el "sí" a este cambio de look?, no te preocupes, pues existen varias razones más que te harán enamorarte del corte slob y es que además de todo lo anterior y lo mucho que favorece al rostro, también es perfecto para lucirse sin importar la edad por lo que tanto mujeres jóvenes como maduras se pueden sumar a esta nueva tendencia.

