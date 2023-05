Mar de Regil se suma a la tendencia de Barbie con bikini rosa

El estilo de Barbie se ha convertido en el favorito del momento y una de las razones más importantes de este auge es la película próxima a estrenar durante el verano y que ya ha hecho que miles de mujeres tomen a la muñeca rubia como la mayor inspiración a la hora de vestir. Por supuesto, para la ocasión ha llamado la peculiar atención que los looks total pink se deben de llevar en toda ocasión y eso incluye no sólo eventos, sino también lugares, por lo que la playa no se escapa de esta tendencia o al menos así lo demostró Mar de Regil en su más reciente cátedra de estilo.

La hija de Bárbara de Regil se ha convertido en uno de los mayores referentes de moda juvenil, pues con sus looks siempre consigue robarse todas las miradas y convertirse en la mejor vestida; sin embargo, previo a la llegada del verano se sumó a la tendencia más fuerte del momento, es decir, el estilo de Barbie. Para ello se olvidó de los vestidos, pantalones de colores o tops, para demostrar que si de un atuendo playero se trata no hay mejor opción que un bikini rosa para mantener la fiebre por el color.

Mar de Regil tiene el bañador ideal para lucir a la moda en las próximas vacaciones

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la influencer se mantiene muy activa, compartió una nueva sesión de fotos con la que demostró por qué es considerada como la "it girl" de la generación Z, pues aprovechando un fin de semana en la playa se lució con el traje de baño más bonito, femenino, chic y fresco de la temporada. En el diseño destaca no sólo un contraste de tonalidades rosas, sino también el estampado preferido del momento: el tropical y que ya han vestido otras famosas como Aneliz Aguilar.

Para la ocasión, Mar de Regil apostó por un diseño en rosa claro, aunque el estampado de hojas de plantas destaca por un encendido tono fucsia con el que se consigue el estilo de Barbie de la forma más chic. Por otro lado, la influencer también demostró que para mantener la famosa imagen aesthetic hay que olvidarse de los cortes tradicionales, especialmente si se trata de un bikini como este. Es por ello que en lugar de un top con la forma triangular, lució uno tipo strapless y con la novedad de un escote cut out, otra de las tendencias que se verán mucho esta temporada y que vienen de la primavera pasada.

Luego de demostrarles a sus fans que la tendencia de Barbie es una de las preferidas del momento, la también tiktoker compartió una selfie desde el espejo con la que dejó en claro que aunque este estilo se asocia con la feminidad, el lujo y un look muy arreglado, también es posible llevarlo de la forma más relajada posible. Para lograr lo anterior, la comodidad es esencial y si en otras ocasiones nos ha dejado en claro que los jeans desabotonados son perfectos para lucir en la playa, ahora demostró que las camisetas son un must have del clóset.

¿Te sumas a la tendencia? (Foto: IG @marderegil._)

De acuerdo con Mar de Regil, un truco para aquellos momentos en los que no se quiere llevar el bikini entero a la vista, se puede recurrir a esta prenda que todas tienen en su guardarropa; lo único que hay que hacer es usarla en su versión de top para así lograr una imagen juvenil y a la vez poder presumir un abdomen de acero y vientre plano, mismos que son fáciles de conseguir si se sigue su rápida rutina de dos ejercicios.

Finalmente, con su cátedra de moda Mar de Regil aprovechó para confirmar que el bottom de un bikini siempre se puede lucir en un tiro bajo no sólo para presumir los resultados del gym, sino también para conseguir un estilo aún más icónico y con el cual conquistar todas las tendencias de moda de este verano. ¿Le robarías el look a la influencer?

