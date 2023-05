Angelique Boyer se suma a la tendencia del bikini negro

En la maleta nunca puede faltar un bikini negro, pues es la pieza más elegante y fácil de combinar mientras se disfrutan de las maravillas de la playa y así nos lo han demostrado una larga lista de famosas como Ester Expósito, las Kardashian-Jenner, Salma Hayek o más recientemente Angelique Boyer, quien este fin de semana se tomó unos días de descanso para disfrutar del clima a lado de Sebastián Rulli y no perdió la oportunidad de imponer moda veraniega.

Pues si bien es cierto que las vacaciones acaban de pasar, todo el mundo ya tiene en mente la próxima temporada vacacional en la cual disfrutar nuevamente de días de descanso frente a la playa; la mejor parte de ir a este destino turístico es que no sólo es ideal para descansar, tomar el sol o conseguir un bronceado uniforme, sino también porque es el lugar perfecto para imponer moda. Al pensar en el calor siempre se toma en consideración las prendas más frescas como los vestidos de crochet, los lenceros o simplemente los mejores trajes de baño con los cuales convertirse en la mejor vestida.

Así de fácil puedes conseguir un look playero boho. (Foto: IG @angeliqueboyer)

Sin embargo, para lograr lo anterior también es indispensable seguir las tendencias de la temporada y si algo ha quedado claro es que para el verano el estilo boho chic no le puede faltar a ninguna mujer sin importar su edad y de acuerdo con Angelique Boyer, una forma sencilla de lograr esta estética es con un bikini negro. Por supuesto, el bañador es solo el pilar del look, ya que los accesorios también se vuelven un "must have" para muchas y en su cátedra de moda la actriz dejó en claro que un kimono con estampado, lentes de sol y un sombrero de palma son básicos indispensables.

¿Cómo combinar un bikini negro para verte a la moda?

Así que si este verano quieres lucir icónica no dudes en "robarle" el look a Angelique Boyer, pues ella mejor que nadie sabe cómo combinar un bikini negro para convertirlo de un básico y tono neutro a la apuesta más glamurosa del momento, mientras que accesorios como las antes mencionados pueden ayudar también a sumarse a la tendencia del estilo boho chic, que se puede llevar a cualquier edad, tal y como lo demostró la actriz de telenovelas a sus 34 años.

El truco para lucir icónica en la playa está en apostar por diseños clásicos, en este caso elegir un traje de baño con el corte triangular tanto para el top como para el bottom; aunque un punto extra a considerar es ir por aquellos en los que los tirantes o cintas son delgadas, ya que esto también permitirá conseguir el bronceado perfecto. Por otro lado, no basta con llevar el tono sobrio en ambas prendas, sino también permitir pequeños detalles que marquen la diferencia y la famosa lo demostró con un bordado marrón en el top que ya advierte de la tendencia boho de este verano.

Angelique Boyer dio muestra de cómo lucir glamurosa desde la alberca. (Foto: IG @angeliqueboyer)

Finalmente, la novia de Sebastián Rulli dejó en claro que un look tan icónico como este, que además lo pueden usar mujeres de 20 o de más de 50 años, es que es ideal no sólo para disfrutar de la alberca o de la playa, sino también para lucir al último grito de la moda mientras se disfruta del sol en los camastros; sin embargo, en su importantísima lección de moda no puede pasar por alto el uso de los accesorios que son los que ayudan a elevar el look y que algo simple se convierta en lo más chic del momento.

Por supuesto, no todo se queda con un sombrero o lentes de sol, que ya de por sí lucen muchas mujeres en sus vacaciones de verano, sino también por otras prendas estrella como es el caso de los kimonos, que desde el año pasado regresaron con mucha fuerza. El truco para lucir glamurosa y bajo la tendencia boho es apostar por un diseño estampado y con colores tierra, aunque también se pueden elegir otras tonalidades como el azul celeste para las orillas. ¿Le darías una oportunidad a esta última prenda?, según Angelique Boyer, es la mejor para elevar su outfit, aunque esta temporada también se verán mucho:

Pareos con transparencias

Faldas, pantalones o vestidos de crochet

¿Y tú, cómo combinas un bikini negro? (Foto: IG @sebastianrulli)

