Kendall Jenner y Bad Bunny dan cátedra de moda en pareja con increíble look de transparencias

Kendall Jenner y Bad Bunny se han convertido en la pareja del momento y aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, lo cierto es que con las citas o eventos en los que los han captado juntos y muy sonrientes no dejan lugar a dudas de que lo suyo va en serio. Aunque los fans de los famosos esperaban que se presentaran oficialmente durante la Met Gala 2023 realizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, lo cierto es que aparecieron por su propio camino, pero luego de unas horas se lucieron con sus increíbles looks para la after party que cada año se realiza tras la alfombra roja del evento.

Luego de una tarde en la que la Met Gala se llenó de los mejores looks, incluyendo a Kendall Jenner con un body negro de lentejuelas y cuello blanco, además de un Bad Bunny con un traje blanco de escote en la espalda, la pareja apareció junta para una de las variadas after parties; sin embargo, para la ocasión se dejaron ver juntos y con un toque en que sus atuendos los unen más que nunca. Entre los detalles que llamaron la atención de muchos destacan outfits monocromáticos, así como transparencias en un maillot que lució la modelo.

Este no fue el único look con el que la modelo causó furor. (Foto: AFP)

Estos son los looks con los que la pareja del momento se robó toda la atención

Las citas a lugares públicos entre la modelo y el cantante son cada vez más comunes y si hace unos días la estrella de "The Kardashians" demostró que las minifaldas de cinturones son ideales para una cita romántica, la noche de este lunes dejó en claro que los maillots con transparencias siguen siendo la sensación y la mejor parte es que son ideales para eventos nocturnos. Por supuesto, hay trucos que se deben de seguir a la hora de apostar por una prenda tan reveladora, como es el caso de llevarla en tonos brillantes para lucir glamurosa.

Para la noche llena de celebración, Kendall Jenner se lució con un minivestido plateado y brillante de transparencias en el que también destaca un efecto metalizado. Por supuesto, en su lección de moda no sólo dejó ver lo que ya ha modelado en el pasado, sino que estilizó su look con la parte inferior al llevar las bragas sobrepuestas a la prenda estrella; mientras que para el torso volvió a demostrar que es fanática de la tendencia "free the nipple".

El diseño con el que la hermana de Kylie Jenner se robó todas las miradas destaca por un escote strapless; mientras que para complementar en la zona de arriba destaca un cuello halter sin transparencias y acompañado por tirantes de perlas, una clara referencia a Karl Lagerfeld, el gran homenajeado del día. Para complementar su look, la modelo apostó por unas sandalias negras y una cartera de mano que le dieron un toque aún más chic a su look.

Aunque su look se robó todas las miradas, no fue lo único que llamó la atención, ya que también sorprendió al aparecer junto a Bad Bunny tras haberse "ignorado" durante la Met Gala. Asimismo, se hizo notorio el match perfecto que la pareja hace incluso al combinar sus atuendos, pues para la ocasión el intérprete de "Ojitos lindos" eligió un atuendo alejado de las excentricidades que usó para el evento en Nueva York y con el que demostró que con básicos del clóset también se pueden conseguir resultados icónicos.

De esta forma presumió lo opuesto de Kendall Jenner, ya que se lució con un par de pantalones marrones, que combinó con un cinturón de hebilla, una de las tendencias más fuertes del momento gracias a la fiebre por el estilo bélico. Para neutralizar su look, agregó una playera blanca y una chaqueta color camello, además de unas lujosas botas y cadenas plateadas.

