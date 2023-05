Ester Expósito brilla con traje de baño bicolor

Uno de nuestros mayores íconos de la moda es sin duda Ester Expósito, quien en más de una ocasión se ha lucido con los looks más glamurosos y con las mejores tendencias de cada temporada; lo anterior aplica no sólo en sus lujosos vestidos de gala si se trata de una alfombra roja, sino también con sus outfits más casuales y con los que conquista el street style. Por supuesto, prendas básicas como jeans y tops no son los únicos con los que derrocha estilo y así lo ha demostrado en los últimos días al presumir los trajes de baño más icónicos y que serán tendencia este verano.

Después de demostrar que los bañadores negros nunca pasarán de moda, la actriz sorprendió con una nueva cátedra de estilo con la que se sumó a la tendencia de los trajes de baño bicolor, algo que ya se vio durante los últimos meses, pero que se consolidará como la apuesta favorita de todas las mujeres el siguiente verano. ¿Le robarías el look?, no olvides que Ester Expósito conoce todos los secretos de estilismo para siempre lograr un balance entre lo chic y lo juvenil, eso sin mencionar que su atuendo es ideal para mujeres de todas las edades.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la actriz de "Élite" también aprovechó para demostrar que el estilo boho siempre se puede conseguir con accesorios básicos y que desde la playa o la alberca otorgan una imagen chic y sofisticada, eso sin mencionar que al agregar otras prendas básicas de la temporada es posible conseguir el look magnífico para dar una caminata a la orilla del mar, conocer el lugar o simplemente ir a cenar. Es por ello que compartimos algunos de los indispensables del momento como son:

Tops con mucho volumen

Prendas de colores claros

Maxi faldas

Sandalias

Así puedes "robarle" el estilo a Ester Expósito este verano

Por medio de sus historias de Instagram, la también modelo de marcas de lujo compartió una selfie desde el espejo con la que presumió algunas de las tendencias que se verán a lo largo del verano y la más importante de todas es que para lucir chic en esta temporada hay que apostar por los trajes de baño bicolor. Aunque este tipo de diseño se puede lucir en bañadores de una sola pieza o con escotes cut out, son los bikinis los ideales para lograr una imagen relajada, glamurosa y muy colorida. ¿Le darías una oportunidad a este estilo?

Este es el bikini con el que la famosa de 23 años impuso moda. (Foto: IG @ester_exposito)

Al posar frente al espejo, Ester Expósito presumió un bikini bicolor con el que causó sensación por el estilo relajado y muy tropical que se logra todo esto gracias a colores como el verde aqua y el azul cielo, dos de las tonalidades preferidas de este verano y que juntas ayudan a resaltar un bronceado al instante y sin perder el glamur, pues otro estilo que se había visto para lograr lo anterior era apostar por los colores neón que poco a poco pierden su popularidad. En cuanto al diseño de este traje de baño hay mucho qué resaltar, ya que tiene varios detalles que las mujeres jóvenes querrán replicar en sus próximas vacaciones.

El primero de ellos es que para el top hay que sumarse a la tendencia de los bikinis al revés que le dan un estilo moderno al look y un escote mucho más juvenil; mientras que para la parte inferior del bañador hay que lucir un tiro bajo para así presumir los resultados del ejercicio con un abdomen de acero y un vientre plano. Por otro lado, se recupera la clásica forma veraniega con las cintas atadas a la altura de la cadera.

Finalmente Ester Expósito también lució algunas de las tendencias que ya te adelantábamos y que resultan perfectas para volver a un look como este en el más relajado y glamuroso, para ello eligió un top blanco y de manga larga con el que se puede cubrir la parte superior del cuerpo, de esta forma se consigue una imagen más elegante a la hora de unas vacaciones en la playa. Cabe resaltar que una prenda con esta también es magnífica para combinar una falda, minishort, pareo, pantalones de crochet, o bien, un par de jeans desabotonados, una tendencia que famosas e influencers no dejan de presumir.

