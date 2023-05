Eiza González tiene el maquillaje primaveral perfecto para las pieles trigueñas

Una de las tendencias de maquillaje que ha arrasado en redes sociales es la aplicación minimalista de las sombras, con lo cual, en vez de crear un look saturado, se genera un make up suave que ayuda a abrir la mirada, algo que lo convierte en una alternativa perfecta para las personas con párpado encapotado, aunque, en general, funciona para todo tipo de ojos, tal y como demostró Eiza González en su cuenta de Instagram.

La actriz mexicana que ha arrasado en Hollywood, dejó en claro que una forma aesthetic de llevar tu maquillaje a otro nivel es haciendo uso de la sombra de tu elección únicamente en el centro del párpado móvil, algo que además de ayudar a agrandar tus ojos, permitirá que el color de los mismos se aprecie con mayor énfasis.

No importa si tienes ojos claros u obscuros, esta técnica de maquillaje podría convertirse en tu favorita si buscas darle otra oportunidad a las sombras, producto de belleza que que fue desplazado por el uso de los delineadores, artefactos que sirven para hacer detalles muy puntales en párpado superior e inferior.

Este delicado maquillaje es ideal para las pieles canela / IG: @eizagonzalez

Pero, antes de hablar de los eyeliner, conviene destacar el por qué el maquillaje de Eiza González es perfecto para las pieles trigueñas, pues, tal y como se aprecia en la fotografía, la también cantante retomó un color con el que pocos maquillistas se atreven a experimentar: el verde.

Además de ser una tonalidad en boga, este color le brinda mucha luminosidad a las pieles canela, algo que lo convierte en un básico del maquillaje para las morenas, quienes así como pueden colocarlo en sombra, tal y como hizo quien protagonizara "Lola, érase una vez", también pueden optar por colocarlo como un delineado sencillo.

De hecho, si no estás segura de aventurarte a probar un maquillaje que se centre únicamente en el volumen de las pestañas y un toque de pigmentación verde, algo que puedes hacer para sentirte más cómoda es acompañar tu look de un delineado en color negro, al cual colocarás encima una línea verde, tal y como se aprecia en la siguiente imagen.

Alternativa del maquillaje de Eiza González / Foto: Pinterest

Sólo toma en consideración que este make up no abrirá tanto la mirada como el de Eiza González, quien dio especial énfasis a sus pestañas, a las cuales colocó varias capas de rímel para lograr un make up sencillo, pero cautivador, ideal para esta época de calor en la que, lo que menos se busca es llevar una mascara de maquillaje.

SIGUE LEYENDO:

Este delineado aesthetic es perfecto para resaltar tu mirada en una cena romántica

Maquillaje con brillitos: tips para aplicarlo de manera exitosa y sin estrés