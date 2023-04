FOTOS: Eiza González derrocha estilo con vestido de transparencias en tono chocolate

Eiza González siempre se ha caracterizado por deslumbrar en las alfombras rojas con sus atuendos de gala, los cuales además de apegarse a las tendencias de cada temporada, dan cuenta de lo que está en boga en el mundo de la alta costura, ya que la actriz mexicana siempre viste con prendas de las firmas de ropa más prestigiosas.

En esta ocasión, Eiza González, quien es recordada por muchos de sus fans por su protagónico en la telenovela "Lola Érase una Vez", decidió enfundarse en un diseño exclusivo de Oscar de la Renta, mismo que retoma una tonalidad que ha sido olvidada por muchos, pero que en realidad es un clásico que puedes utilizarse en cualquier época del año.

Frente al espejo, Eiza González se coronó como la reina del glitter trend | IG: @eizagonzalez

De hecho, el chocolate es una subtonalidad del café que le sienta perfecto a todos los tonos del piel, por lo que no hay excusa para que no te animes a probarlo durante esta temporada de calor en la que puedes usarlo como una alternativa de los looks total black, mismos que también han imperando durante la primavera 2023.

En cuanto al diseño del outfit con el que Eiza González se coronó como la "reina de moda", conviene resaltar que se une a varias tendencias, entre ellas el glitter trend y las transparencias, detalles que separados son la sensación y que unidos crean una verdadera obra maestra.

El vestido de Eiza González destaca por sus detalles brillantes | IG: @eizagonzalez

Al ser un vestido de corte sirena, el look de la estrella mexicana que está probando suerte en Estados Unidos es perfecto para enmarcar la silueta, algo que sin duda provoca que todos los reflectores se posen sobre ella. Otro dato Interesante del outfit de gala de Eiza González es el hecho de que retoma a las mariposas con un elemento innovador y desafiante que termina por darle un plus de moda y estilo a su atuendo final.

Respecto al uso de las transparencias, a diferencia de otros looks con los que se ha dejado visualizar la actriz de 33 años de edad, en esta ocasión las zonas que se expusieron al uso de este recurso se centran en la parte inferior del vestido, mismo que juega con los brillos para generar una sensación de degradado.

Este vestido se acopla perfecto a la silueta de la actriz mexicana | IG: @eizagonzalez

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Eiza González roba suspiros con sexy vestido entallado con aberturas laterales

VIDEO | Con body dorado, María León demuestra que es la reina del pole dance