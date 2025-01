Alcaldes: Gobernar, no simular

Mañana será un día clave para las y los alcaldes de México. Más de 2 mil presidentes municipales, de todos los colores partidistas, han sido convocados al WTC de la Ciudad de México por la Secretaría de Gobernación, bajo la batuta de Rosa Icela Rodríguez, y Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel. La reunión, solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo afinar estrategias con quienes encabezan los gobiernos de primer contacto con la ciudadanía.

En palabras de algunos alcaldes, esta reunión no es cualquier cosa: se discutirá sobre migración, ante la llegada inminente de Donald Trump a la presidencia de EU y el riesgo de deportaciones masivas. Los municipios fronterizos, en particular, ya coordinan acciones con los tres niveles de gobierno. También figurarán temas como seguridad pública y la distribución de recursos federales.

Desde Gobernación se instaló un call center especialmente para asegurar la presencia de los convocados. Pero, no todo será miel sobre hojuelas.

Uno de los puntos prioritarios en la agenda es hacer un llamado a los alcaldes para que regresen a sus municipios a trabajar. Que cumplan con su labor, que dejen de vivir cómodamente del federalismo y se pongan a resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía de manera directa.

Hay ejemplos de presidentes municipales que, en lugar de gobernar, llenan las nóminas con familiares y amigos. Incluso los nuevos gobiernos municipales deberían investigar a fondo a su personal para cortar de raíz los actos de corrupción.

Mañana, todos los reflectores estarán puestos en esta reunión. Pero si los alcaldes no cambian su modus operandi, esta convocatoria no será más que otro evento protocolario. Si quieren que el federalismo siga alimentándolos, necesitan alcaldes que gobiernen, no burócratas que se echan a la hamaca.

EN CORTO: En Durango se firmó el convenio de colaboración entre Morena, Verde y PT para definir cómo se repartirán las alcaldías, sindicaturas y regidurías en la elección del 1 de junio. Mientras tanto, PAN y PRI siguen con la calculadora en mano, sin dar señales claras de una alianza. El PT presume que llevará mano en la selección de candidatos, amparándose en su superior número de militantes en el estado. Sin embargo, los que saben advierten que quien tiene la última palabra no es otro que Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena. Desde el año pasado, Andy se ha instalado casi de manera permanente en Durango, afinando detalles y revisando nombres. Así que el PT, no podrá cantar victoria antes de tiempo. Morena lleva las riendas y ya dejó claro quién toma las decisiones.

