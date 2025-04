Luis R. Conriquez rompe el silencio sobre lo ocurrido en Texcoco: "Donde yo los pueda cantar lo haré"

El nombre de Luis R. Conriquez se volvió tendencia después de lo ocurrido en Texcoco. En dicho evento, el sonorense decidió no cantar algunas de sus canciones más conocidas y con esto generar caos dentro del establecimiento. Ahora, después de un par de días, el amigo de Canelo explicó los motivos por los que se fue del escenario Texcoco. Luis R. El rey de los corridos bélicos dejó claro que él sólo cumplió con la ley y con lo que le indicaron los organizadores del evento.

El cantante sonorense explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que los organizadores le hicieron firmar a uno de los integrantes de su equipo una cláusula donde se indica que no podían cantar corridos bélicos debido a la ley que se estaba aplicando y que en caso de interpretar alguna de estas canciones iban a ser penalizados. Esto fue lo que llevó al joven de 29 años a no cantar algunos de sus grandes éxitos.

"No es que yo haya renunciado o me haya echado para atrás. Es como para cantar en esos recintos se pactó no cantar corridos, sino se iba a apagar el sonido. Hicieron firmar a uno de nuestro equipo que por ley no se podía cantar corridos o iba a haber una penalización. Fue por eso, cumplir con la ley", explicó Luis R. Conriquez.

Luis R. explicó las razones por las que no cantó los corridos bélicos en Texcoco (IG: luisrconriquezoficial)

¿Volverá a cantar corridos bélicos, Luis R. Conriquez?

El sonorense confirmó que no piensa meterse en problemas, pero también que no dejará de cantar sus grandes éxitos. En otras palabras, que en las entidades que le permitan cantar sus corridos lo hará, pero que cuando le indiquen que no pueden sonar los temas que estén catalogados como narcocorridos o corridos bélicos los dejará fuera de su repertorio para dichos eventos.

"Yo cumpliendo, siguiendo una orden. De esto comemos todos, es más que nada para no tener problemas. (...) Donde yo los pueda cantar yo los canto. Donde me digan no, pues no", explicó en la entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Luis R. entiende a sus fans, ya que pagan para escuchar sus canciones, sin importar de lo que hablen, por lo que comprende el enojo de los asistentes al evento en Texcoco. Pero dejó claro que no se meterá en problemas por darle gusto a sus fans. Él está dispuesto a cantar todo lo que le permita la ley para que le afecte en sus presentaciones futuras.

"Yo sé que la gente compra un boleto para escuchar a Luis R. Conriquez cantar lo que canta, pero pues donde no estén permitidos (los corridos bélicos) pues no", dijo el sonorense, a lo que agregó: "Eso no es asunto mío. Por mí yo canto corridos, pero si no se puede y me afecta pues no vamos a entrar en eso".

Conriquez dejó claro que no quiere meterse en problemas (IG: luisrconriquezoficial)

Luis R Conriquez está dispuesto a acomodar los temas para poder cantarlo

El amigo de Canelo Álvarez tiene claro que lo mejor que se puede hacer para seguir cantando sus grandes éxitos es modificar un poco la letra a la hora de cantarlas en vivo. Luis R. está dispuesto a cambiar marcas o frases en sus grandes éxitos si con eso las autoridades le permiten interpretarlas en sus próximas funciones en territorio mexicano.

"La verdad esa música me dio a conocer a mí. Si se trata de acomodar temas, yo como artista acomodaría las letras para que nos permitan cantar, yo me adapto si nos permiten cantar corridos", expresó Luis R.