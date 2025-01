Venezuela invade Puerto Rico

Es como de una novela de dictadores, de esas que distinguieron entre otras cosas al boom latinoamericano, pero no protagonizada por un patriarca de esos “más grandes que la vida”, nocivos, magnéticos y con delirios de grandeza, sino por el tío pelmazo que hace chistes, pedo, sin parar de hablar, en la cena de Navidad. Hace un par de días, Nicolás Maduro, que acababa de consumar un golpe de Estado en Venezuela, luego de robarse las elecciones y poner a dos mil personas en prisión, incluidos ciento y picos menores de edad, para terminar con las protestas multitudinarias, se lanzó a decir que en una de esas Venezuela se lanzaba a invadir, o sea, “liberar”, que es el término habitual en las izquierdas, a Puerto Rico. “Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación, y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico”, así dijo. Les ahorro el wikipediazo. Abreu “y” Lima o “e” Lima, en buen portugués, fue un militar brasileño del ejército de Bolívar, de ahí la perorata del tiranuelo.

Dirán que Maduro está ya totalmente aislado, sin los apoyos de varios de sus antiguos aliados o protectores en el cinturón planetario de las dictaduras islamistas o progres, y que esos arrebatos son producto de una cierta desesperación. Escapadas para adelante, pues, como toca hacer a los populistas siempre, y particularmente cuando han perdido cualquier imagen de legitimidad. Puede ser. Pero aquí es donde vienen las malas noticias. Lo que Maduro le dice al mundo con esos disparates es que se va a aferrar al trono hasta que lo saquen con los pies por delante, cosa que por supuesto no va a suceder. Es normal. Para un personaje como él, no hay vida fuera de su Venezuela, controlada a sangre y fuego por el ejército, debidamente comprado, por las bandas paramilitares generosamente financiadas con las cuatro gotas de petróleo que produce esa ruina de país y, cómo no, por los aliados cubanos, que han fracasado en todo, menos en tejer aparatos represivos eficaces. Para no ir más lejos, Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por cualquier información que ayude a detener a Maduro, al que acusa, entre otras cosas, de dirigir una organización dedicada al narcotráfico, en sociedad con las FARC colombianas. La misma cantidad ofrecen por Diosdado Cabello, ministro del Interior.

Lo que nos recuerda esta historia es, en fin, que los tíos pelmazos pueden ser también delincuentes con órdenes de aprehensión en su contra y dictadores bufonescos pero implacables, y que una vez asentados en el poder, por vocación y por desesperación, es imposible sacarlos de ahí.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL