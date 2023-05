Kylie Jenner impone el rubio platinado como la tendencia de este verano

Este verano tendremos una larga lista de tendencias para aprovechar y conseguir una transformación de look radical, en especial si se habla del estilo del cabello que se puede llevar corto gracias al corte bob o largo con diseños como famoso "capas fantasma"; sin embargo, las ideas de la temporada van mucho más allá de todo lo anterior y también incluyen las coloraciones. Al menos así lo demostró recientemente Kylie Jenner, quien se despidió de la cabellera negra para lucirla en un tono rubio platinado con el que causó furor.

Tal y como lo lees, la modelo, empresaria y millonaria estrena nuevo look y el resultado es un adelanto de lo que veremos el próximo verano, pues cuando los estilistas advertían que el tinte rubio platinado ya no sería tendencia, Kylie Jenner llegó para traerlo de regreso. La mejor parte es que favorece a todos los tipos de cabellos y de cortes, mientras que las pieles cálidas y frías se ven favorecidas si se eligen los tonos adecuados. ¿Te animas a robarle el look a la menor de las Kardashian?

La empresaria también modificó sus cejas con un resultado muy polémico. (Foto: IG @kyliejenner)

En una melena lacia y larga, así se llevará este color durante el verano

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 388 millones de seguidores, la influencer compartió un reel para dar a conocer su nueva colaboración con Jean Paul Gaultier en la que sorprendió como nunca con un dramático cambio de look con el que luce irreconocible. Y es que para la ocasión tiñó su cabello con un rubio platinado que recuerda mucho al estilo que adoptó su hermana Kim Kardashian el otoño pasado.

Sin embargo, Kylie Jenner demostró que uno de los trucos con los que se puede conseguir el look perfecto y con el cual renovar la tendencia, es apostar por los tonos más platinados y casi grises con efecto brillante, por lo que la decoloración en el pelo es indispensable. Tras ello basta aplicar el tinte sobre toda la superficie del pelo, aunque una forma icónica para agregar dimensión en la melena es dejar las raíces intactas para así conseguir el contraste de tonos ideal para lucir glamurosa esta temporada.

Es importante recordar que aunque la también madre de dos eligió los tonos más oscuros, que son perfectos para las pieles cálidas, las más frías pueden jugar con tintes sutilmente más claras para crear armonía en el rostro. A pesar de ello y sin importar los colores que se elijan, es importante reconocer que se trata del cambio de look ideal para conquistar el verano y todo gracias a que en cualquiera de los tonos se resaltan los bronceados que se comenzarán a ver durante los próximos meses.

El tinte es perfecto para resaltar las pieles bronceadas de este verano. (Foto: Jean Paul Gaultier)

Por otro lado, para estar en tendencia no basta con llevar el tono de moda, sino también seguir otros trucos con los cuales convertirse en la sensación y si algo presumió Kylie Jenner con su nueva sesión de fotos es que las cabelleras XXL y con un lacio perfecto son las favoritas de la temporada. La buena noticia para todas aquellas mujeres que se sumaron a tendencias como el corte bob, es que un color como este se ajusta a la perfección a todos los largos de pelo.

Finalmente, para quienes quieren seguir todos los trucos de belleza de la magnate del maquillaje, también deben de saber que la fiebre por las cejas decoloradas sigue presente y la propia modelo no dejó pasar la oportunidad para conseguir el match perfecto y quedar irreconocible al llevarlas por segunda ocasión a su look. Aunque esta tendencia ha causado mucha polémica desde su llegada en la primavera pasada, cada vez son más las famosas que deciden seguirla y una de las razones es que se consigue un estilo más arriesgado y que se refleja en la mirada.

Esta no es la primera vez que Kylie Jenner presume las cejas decoloradas. (Foto: IG @kyliejenner)

SIGUE LEYENDO

¡Despídete del corte bob!, el slob es ideal para sumarse a la tendencia "old money"

¿Cómo preparar el shampoo de cebolla que hará crecer tu cabello? Aquí te contamos sus beneficios

Anne Hathaway demuestra que el bob es el corte ideal para rejuvenecer después de los 40