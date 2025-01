El deterioro de una madre, el episodio autobiográfico de Andy Bragen

La madre de Andrew llegó a la edad en que, cuando se es mayor, en ocasiones no se está dispuesto a negociar, y mucho menos a dejar ciertos placeres y vicios. Pero también está en el punto en el que los hijos deben cuidarla y vigilarla para que no se haga daño.

En torno a este episodio autobiográfico, el neoyorquino Andy Bragen escribió Apuntes sobre el deterioro de mi madre, pieza con tintes de ficción basada en las notas que el dramaturgo tomó en 2019, a altas horas de la noche, mientras su hija dormía y su madre, a dos cuadras de distancia, tomaba una siesta, fumaba, leía y bebía café, intentando darle forma a su existencia.

Traducida por Antonio Vega, quien también hace el papel del hijo, la obra se estrena este viernes en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, con dirección de Ana Graham y la actuación de Concepción Márquez, en el papel de la madre.

A presentarse hasta el 9 de marzo, plantea cómo llegan a conocerse padres e hijos, cómo se cuida a quienes se ama y qué se necesita para vivir con ellos y sin ellos.

Foto: (Cortesía)

“Pensar en la vejez es un tema interesante, no sólo porque el cuerpo y la mente comienzan a deteriorarse, sino también porque, visto desde la perspectiva de un hijo, es necesario ponerse de acuerdo para decidir quién se hará cargo de los padres. Somos egoístas y tenemos una vida que no contempla ser el cuidador de un adulto que se comporta como niño, que toma sus propias decisiones, que tiene costumbres, que es propenso a enfermedades y, muchas veces, no quiere ser cuidado ni que le digan lo que tiene que hacer.Es una obra conmovedora en la que, en muchos casos, pueden reflejarse”, señaló la directora.

No es la primera vez que el autor escribe una obra inspirada en su propia vida, en 2019 presentó This is my office (Esta es mi oficina), que toma como escenario el lugar de trabajo de su padre. Ahora, agregó Graham, “conocí el libreto antes de la muerte de la madre de Andy y también después del fallecimiento de esta. Aunque tiene dos finales, retrata el amor incondicional de un hijo por su mamá y, también, da cuenta de las frustraciones y los arrepentimientos que surgen llegado el momento final”.

Por Azaneth Cruz

EEZ