Kate Middleton se suma a la tendencia de las transparencias con elegante vestido midi

La Familia Real Británica no deja de dar de qué hablar tras un fin de semana en el que el rey Carlos III y la reina Camila recibieron sus títulos oficiales como los máximos representantes de la monarquía; sin embargo, ambos se han visto opacados por la presencia de la princesa de Gales, Kate Middleton, pues su elegancia, porte, belleza y looks se han robado todos los reflectores hasta volverse virales en redes sociales. Aunque la royal ha dejado en claro que de un atuendo de gala y lujoso, puede pasar a algo más discreto con skinny jeans y botas, en las últimas horas volvió a causar sensación por sumarse a la tendencia más icónica de la temporada.

En una nueva aparición junto al príncipe William de Gales y heredero al trono, la princesa se lució como nunca con un elegante vestido midi en el que las transparencias acapararon toda la atención y la razón de ello es que dio cátedra de cómo lucirlas sin sacrificar una imagen formal y fresca para un día soleado. Por supuesto, hay mucho de qué hablar del atuendo con el que recibió a la élite en una fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham y es que además de este detalle revelador para la piel, llamó la atención que se trata de una prenda reciclada.

Transparencias, tul y encaje, así es el look con el que Kate Middleton sorprendió tras la coronación de Carlos III

La elegancia no podía faltar en el primer evento que se realiza tras la coronación de Carlos III, quien estuvo ausente en la fiesta ya que se encuentra descansando en Sandringham junto a la reina Camila, pero quien se robó todas las miradas y no tardó en volverse viral en redes sociales fue la royal de 41 años. Y es que para la ocasión apostó por un vestido midi con transparencias, tul y encaje con el color preferido del momento: el baby blue, y que no dudó en lucir de la cabeza a los pies.

En 2019 Kate Middleton lució este mismo look. (Foto: AFP)

En las fotos que se dieron a conocer de este evento encabezado por los príncipes de Gales, se vio a una Kate Middleton muy sonriente y al último grito de la moda no sólo por lucir el color preferido del momento, sino también por afirmar que las miembros de la realeza también se pueden sumar a otras tendencias como es el caso de las transparencias. Pero para lucirlas sin perder el porte ni la elegancia, la princesa sólo las presumió en las mangas y la parte alta del torso; mientras que para la falda se mantuvo este mismo detalle, esta ves con un tul largo que le dio mucho volumen a la prenda.

Los pequeños detalles también ganaron relevancia y es que en la zona de las transparencias se aprecian pequeños puntos que hacen aún más chic el diseño, en especial por estar acompañados por encaje en el torso, así como un moño largo en el cuello. En cuanto al resto de la prenda, destaca un corte tipo princesa con vuelo en la falda y especial atención en la cintura para estilizar la figura.

Para completar su look más glamuroso, después de la lujosa capa que llevó en la coronación de su suegro, la royal agregó un sombrero también en color azul para mantener un look monocromático, una cartera y un par de tacones plateados que le dieron un estilo aún más brillante. Esta combinación no dudó en conquistar las redes sociales, en donde se habló de las tendencias que lució Kate Middleton, pero también se recordó que esta no es la primera vez que la princesa de Gales luce este diseño.

La princesa de Gales lució todas las tendencias de la temporada. (Foto: AFP)

Kate Middleton volvió a acaparar toda la atención de las redes sociales. (Foto: AFP)

Kate Middleton la princesa mejor vestida, pero la que más gasta

Aunque la esposa del príncipe William siempre ha sido reconocida por ser la royal mejor vestida, también ha desatado escándalos como que en 2021 fue la miembro de la realeza que más gastó en moda y belleza, pues según un ranking de "UFO No More", a lo largo del año Kate Middleton invirtió más de 100 mil euros en ropa, es decir, en 118 prendas de lujo que llevó para cada una de sus apariciones públicas.

Un detalle como este es recordado con frecuencia, sin embargo, la mañana de este martes también llamó la atención que la princesa no sólo gasta por gastar, y es que como cualquier amante de la moda sabe que las prendas son una inversión. Es por ello que no sorprende saber que reutiliza la ropa que compra y esta fiesta en el Palacio de Buckingham lo confirma, pues no estrenó look, sino que recuperó un vestido que lució en 2019 con los mismos accesorios, a excepción de unos aretes que en esta ocasión destacan por un aro plateado.

